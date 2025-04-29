Για την επίμαχη κροτίδα που στοίχισε τα δύο δάχτυλα στον Άρη Μουγκοπέτρο, όταν εξερράγη στα χέρια του, μίλησε ο φίλος του, εις βάρος του οποίου αναμένεται να καταθέσει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας ο μουσικός.

«Μου ζήτησε την κροτίδα και του την έδωσα», λέει ο φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου, σύμφωνα με το MEGA. Ο Αθανάσιος Καβουρίνος, δικηγόρος του 36χρονου, υποστηρίζει πως ο εντολέας του σηκώθηκε για χορό και έδειξε την κροτίδα στον μουσικό, ο οποίος του τη ζήτησε. «Την έβαλε στην τσέπη του και μετά από λίγα λεπτά την άναψε», συμπλήρωσε ο κ. Καβουρίνος.

«Ένας άνθρωπος που χορεύει στο ένα μέτρο από το σημείο της έκρηξης, δεν θα πήγαινε δημοσίως να θέσει τον εαυτό του σε κίνδυνο, ούτε να εκτελέσει τον αδελφικό του φίλο, για τον οποίο ο Άρης Μουγκοπέτρος είναι και είναι ένα είδωλο», τόνισε ο κ. Καβουρίνος.

«Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος μία τον παρουσιάζουν τα ΜΜΕ με τσιρότο ή με θολούρα στο πρόσωπο. Λέγεται Ιωάννης Αλεξόπουλος, είναι ένα παιδί που δεν έχει απασχολήσει ποτέ τις Αρχές, εξαιρετικός φίλος του Άρη Μουγκοπέτρου, ίνδαλμα του, είδωλό του», είπε.

