Σε σταθερή κατάσταση αλλά με σοβαρά τραύματα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Ρίου η γιατρός που με το αυτοκίνητό της συγκρούστηκε με τρένο, το Μεγάλο Σάββατο, στην Πάτρα.

Η γιατρός που γυρνούσε στο σπίτι της από μια εξαντλητική εφημερία 36 ωρών, φέρει τραύματα στο θώρακα, το συκώτι και την ωμοπλάτη.

Ο σύζυγος της γιατρού, Γιώργος Στασινόπουλος που είναι συνταξιούχος διασώστης του ΕΚΑΒ, αναφέρει στην τηλεόραση του OPEN: «Ζει από θαύμα. 20 εκατοστά να είχε χτυπήσει πιο μπροστά, δεν υπήρχε περίπτωση να έβγαινε ζωντανή. Ήταν μια τραγική κατάσταση. Ευτυχώς, δόξα το Θεό, πήγαν όλα καλά, είναι καλά».

«Ήταν μια εξαντλητική εφημερία, κουρασμένη από συνεχείς εφημερίες και μετακινήσεις σε Κέρκυρα, Άρτα, Ζάκυνθο, Κεφαλλονιά, Πύργο. Τα καλύπτουμε όλα από εδώ γιατί δεν υπάρχουν εκεί παθολόγοι. Είναι άνθρωπος της προσφοράς, δεν λέει ποτέ όχι, πάει παντού. Είχε φτάσει στα όριά της, να παραιτηθεί αλλά επειδή έχουμε την κόρη μας στην 3η Λυκείου, να μη χαλάσουμε το πρόγραμμα».

«Δεν είδε τίποτα, δεν κατάλαβε τίποτα, δεν θυμάται τίποτα», σημειώνει.

Όπως σημειώνει ο κ. Στασινόπουλος, ο οδηγός του τρένου επικοινώνησε μαζί του για να μάθει για την πορεία της υγείας της γιατρού.

Πηγή: skai.gr

