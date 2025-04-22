Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη, για εκκένωση κατάληψης σε αίθουσα του ΑΠΘ.

Η αίθουσα που γίνεται η κατάληψη εδώ και έναν χρόνο, ανήκει στο Φυσικό και η κλήση έγινε από τους υπαλλήλους του πανεπιστημίου καθώς θέλουν να αξιοποιήσουν τον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, δεν υπήρχαν άτομα μέσα στην αίθουσα.

Οι υπάλληλοι καθαρίζουν τον χώρο και βγάζουν έπιπλα και αντικείμενα ενώ η αστυνομία βρίσκεται στον χώρο επικουρικά, για την ασφάλεια των υπαλλήλων.

