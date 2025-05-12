Άρης Μουγκοπέτρος: «Εκτός από τα δάχτυλα, δεν βλέπω από το ένα μάτι»

Για την περιπέτεια της υγείας του και τις δύσκολες στιγμές πέρασε μετά τον ακρωτηριασμό δύο δαχτύλων του από κροτίδα και την πολυήμερη νοσηλεία του μίλησε ο γνωστός οργανοπαίχτης, Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο μουσικός, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno, είπε πως γλίτωσε κυριολεκτικά από θαύμα, αυτή τη στιγμή είναι σε φάση μετατραυματικού σοκ και δήλωσε ότι δε θέλει να ξαναδεί «ούτε ζωγραφιστό τον "φίλο" που μου έδωσε την κροτίδα».

«Αν δεν είχα τη βοήθεια του Θεού σε αυτή την άσχημη νύχτα, δεν θα ζούσα πιστεύω. Ζω από θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Αν αυτό που κρατούσα στα χέρια μου ήταν χιλιοστά πιο κάτω, θα μου είχε πάρει το κεφάλι. Αν έκανα λάθος κι έπεφτε κάτω, θα μπορούσε να σκοτωθεί κάποιος. Δεν θέλω να σκέφτομαι τις εικόνες που θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί λόγω αυτού».

Ο δημοφιλής μουσικός αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, λέγοντας ότι «ο γιατρός μου έχει δώσει ελπίδα, έχω τεράστια αισιοδοξία για το χέρι μου, δεν θα συμβιβαστώ με κάτι μέτριο».

Όπως είπε, τα δάχτυλα που τραυματίστηκε «είναι αυτά με τα οποία κάνουμε τον σταυρό μας. Δεν πιστεύω ότι είναι τυχαίο. Ο Θεός με γλίτωσε από χειρότερα».

Ωστόσο, το ατύχημα άφησε σοβαρές επιπτώσεις και στην όρασή του. Όπως αποκάλυψε: «Δε βλέπω από το ένα μάτι, βλέπω μόνο 10%».

Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία του να μπορέσει, παρά τις δυσκολίες, να ξαναπαίξει μουσική: «Παρότι είναι δύσκολα τα πράγματα, θα ήθελα του Αγίου Δημητρίου, να μπορέσω να παίξω ένα τραγούδι για τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου που γιορτάζουν».

Όσον αφορά το άτομο που του έδωσε την κροτίδα, ο Αρης Μουγκοπέτρος είπε χαρακτηριστικά:« Άλλοι δεν έτρεξαν ποτέ και δεν έχουν πει ούτε μία συγγνώμη, ακόμα και σήμερα. Δε θέλω ούτε να τον δω ζωγραφιστό τον "φίλο" που μου έδωσε την κροτίδα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.