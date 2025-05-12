Για το περιστατικό της σύλληψης του Δημήτρη Φιντιρίκου στο κέντρο που εμφανίζεται η Δέσποινα Βανδή στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Παρασκευής, μίλησε σήμερα ο δικηγόρος του γνωστού επιχειρηματία και συντρόφου της κόρης της γνωστής τραγουδίστριας, Μελίνας Νικολαΐδη.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος συνελήφθη στην Πύλη Αξιού από αστυνομικούς της Δίωξης Εκβιαστώνπου έκαναν ελέγχους στο νυχτερινό μαγαζί, επειδή ένας φίλος του είχε στη ζώνη του πιστόλι με γεμάτο γεμιστήρα, με 12 σφαίρες, που ανήκει στον ίδιο τον επιχειρηματία και το κατέχει νόμιμα.

Ο Δημήτρης Φιντιρίκος έδωσε για λίγα λεπτά το όπλο του στον φίλο και συνεργάτη του στο ίδιο τραπέζι, για να ανέβει στην πίστα και να φωτογραφηθεί με τη Δέσποινα Βανδή, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος του στο Happy Day.

«Ο εντολέας μου δηλώνει ότι εξαντλήθηκε η αυστηρότητα του νόμου στους νόμιμους» είπε ο κος Παρασκευάς Σπυράτος.

Μάλιστα, όπως είπε ο δικηγόρος του επιχειρηματία, υπάρχουν μάρτυρες που θα επιβεβαιώσουν στο δικαστήριο τα λεγόμενα του εντολέα του.

Γιατί οπλοφορούσε μέσα στο μαγαζί

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, ο επιχειρηματίας οπλοφορεί νόμιμα πρώτον «γιατί τα πρόσωπα αυτής της οικονομικής επιφάνειας διατρέχουν πάντα κίνδυνο αρπαγής, απαγωγής κτλ» αλλά και επειδή παλιότερα ο ίδιος είχε πέσει θύμα κλοπής - «είχαν ληστέψει το σπίτι του».

Ταλαιπωρημένος και θυμωμένος

Μετά τη σύλληψή του και την κράτησή του για αρκετές ώρες, μέχρι να οριστεί δικάσιμος, ο Δημήτρης Φιντιρίκος - αν και «χαλκέντερος» όπως είπε ο δικηγόρος του - ήταν «ταλαιπωρημένος και θυμωμένος» καθώς δεν είδε το λόγο για όλο αυτό που συνέβη.

«Ως επιχειρηματίας και ως πρόσωπο τηρεί τη νομιμότητα, δεν έχει απασχολήσει πότε τις Αρχές οπότε θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την συγκεκριμμένη σύλληψη "ατυχής"», δήλωσε ο κος Σπυράτος.

Πηγή: skai.gr

