Εξιτήριο μετά από τρεις εβδομάδες νοσηλείας πήρε ο μουσικός Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο αφού μία κροτίδα έσκασε στα χέρια του κατά τη διάρκεια γλεντιού το Πάσχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έχει ξεκινήσει τις διαδικασία για την έναρξη δικαστικής διαμάχης με τον φίλο του, τον οποίο κατηγορεί ότι του έδωσε την κροτίδα, ενώ ο ίδιος νόμιζε ότι επρόκειτο για καπνογόνο.

Στην ανάρτηση του ανέφερε: «Μετά από σχεδόν τρεις εβδομάδες, επιτέλους επιστρέφω στο σπίτι μου να πάρω αγκαλιά τα αγγελούδια μου. Μια αγκαλιά την οποία θεωρούσα δεδομένη, αλλά τελικά τίποτα δεν είναι δεδομένο. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα τρία άτομα δεν θα ζούσα αυτή τη στιγμή. Χρήστος και Σωτήρης Γκούνας και Βασιλική Μπούτα. Αυτοί είναι οι σωτήρες μου και αυτοί τρέξανε και δεν με άφησαν εκτεθειμένο, όπως έκαναν άλλοι. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, αλλά και στην οικογένεια της γυναίκας μου που μαζί ήμασταν μια γροθιά από την αρχή, μέχρι το τέλος και θα συνεχίσουμε να είμαστε, ώστε να περάσουμε τα πάντα μαζί».

Πηγή: skai.gr

