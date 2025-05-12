Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η EY Ελλάδος και το δίκτυο DefencEduNet (μια πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ αμυντικών βιομηχανιών, πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων στην Ελλάδα), με αντικείμενο την προώθηση της διασύνδεσης μεταξύ αμυντικής βιομηχανίας, ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας και ανάπτυξης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία της EY και του δικτύου DefencEduNet στοχεύει στην εκπαίδευση και την ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της άμυνας, αλλά και τη σύνδεση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του έργου των κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (R&D) με τις πραγματικές ανάγκες της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το δίκτυο DefencEduNet θα συνδράμει στην ευθυγράμμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ελληνικών πανεπιστημίων με τις ανάγκες της αμυντικής βιομηχανίας και θα ενισχύσει κοινά projects έρευνας και ανάπτυξης. Επιπλέον, θα αξιοποιήσει τους μηχανισμούς R&D των πανεπιστημίων, των ερευνητικών κέντρων και των επιχειρήσεων της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, με στόχο την ανάπτυξη εγχώριας και ευρωπαϊκής αμυντικής τεχνολογίας, στο πλαίσιο σχετικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ, ταυτόχρονα, θα αυξήσει τη συμμετοχή του ελληνικού επιστημονικού ταλέντου σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Η EY Ελλάδος, αξιοποιώντας την εστίασή της σε θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης (learning & development), καθώς και το εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών που έχει αναπτύξει με κορυφαία ελληνικά πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, θα συμβάλει στους στόχους τουDefencEduNet, και ειδικότερα στην περαιτέρω προσέγγιση της αμυντικής βιομηχανίας με την εκπαιδευτική κοινότητα και την ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων, το reskilling και το upskilling. Παράλληλα, με την τεχνογνωσία των ομάδων της στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, η EY θα προωθήσει την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών και την ανάπτυξη πολιτικών που σχετίζονται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε σχετικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ. Επιπλέον, μέσω του εκτεταμένου παγκόσμιου δικτύου της, θα συνδράμει στη διασυνοριακή συνεργασία, μεταξύ άλλων, μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και τη δημιουργία κοινοπραξιών μεταξύ εκπαιδευτικών και βιομηχανικών εταίρων σε κράτη μέλη της ΕΕ.

Το μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο ανακοινώθηκε στις 8 Μαΐου 2025 στο πλαίσιο της έκθεσης DEFEA, υπέγραψαν ο διευθύνων σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου και ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του DefencEduNet, Αναστάσιος Ροζολής.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικής αστάθειας και εύθραυστων ισορροπιών, η ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη χώρα μας σήμερα, αλλά και σημαντική ευκαιρία για την ελληνική οικονομία. Για να αξιοποιήσουμε, όμως, την ευκαιρία αυτή, χρειαζόμαστε το ανθρώπινο κεφάλαιο με τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις. Στην κατεύθυνση αυτή, η ΕΥ θα στηρίξει το DefencEduNet,αξιοποιώντας την εμπειρία της σε θέματα ασφάλειας και άμυνας μέσα από τις υπηρεσίες που παρέχει σε σχετικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, αλλά και τις σχέσεις συνεργασίας που έχει αναπτύξει συστηματικά τα τελευταία χρόνια με την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, καθώς και το εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυό μας, ώστε να καλυφθεί το κενό δεξιοτήτων και η αμυντική βιομηχανία να διαδραματίσει τον κρίσιμο ρόλο της ως πυλώνας ανάπτυξης και ασφάλειας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

