Εντυπωσιακά πλάνα δείχνει βίντεο από τη στιγμή που διασώστης κατεβαίνει από ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας για να παραλάβει ασθενή από κρουαζιερόπλοιο ώστε να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Ρόδου.

Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή 9 Μαΐου 2025, οπότε και κλήθηκε το Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, να παραλάβει άτομο που έχριζε ιατρικής βοήθειας από το κρουαζιερόπλοιο "Seven Seas Navigator", στη θαλάσσια περιοχή 60νμ νότια της Ρόδου και τον μεταφέρει στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

