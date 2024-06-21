Μάχες με δύσκολες και επικίνδυνες πυρκαγιές δίνουν σε όλη τη χώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική οι πιο δύσκολες φωτιές είναι αυτές σε Μαστραντώνη Αχαΐας, Κρανίδι Αργολίδας και Αλποχώρι Ηλείας. Ειδικότερα η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στη Μαστραντώνη Αχαΐας κινείται πλέον στα διοικητικά όρια με την περιφερειακή Ενότητα Ηλείας. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 38 οχήματα κι από αέρος 3 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

Επιπλέον στην πυρκαγιά που ξέσπασε γύρω στις 15.25 στο Κρανίδι Αργολίδας επιχειρούν 48 πυροσβέστες 21 οχήματα κι από αέρος 6 ελικόπτερα. Τέλος στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Αλποχώρι Ηλείας γύρω στις 17.00 επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος 19 οχήματα κι από αέρος 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Συνολικά σύμφωνα με την Πυροσβεστική το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 64 αγροτοδασικές πυρκαγιές, από τις 46 αντικαταστάθηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 18.

Νεκρός άνδρας στη Μυρτιά Ηλείας

Δραματικές είναι από τα πύρινα μέτωπα, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη Μυρτιά Ηλείας και μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο. Ο νεκρός, σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, είναι γύρω στα 55. Πήγε να βοηθήσει στη φωτιά και έπαθε εισρόφηση.

Το μέτωπο της φωτιάς κινείται προς τη Μυρτιά και το Αλποχώρι, για το οποίο, μαζί με τα Χανάκια, ζητήθηκε η έκφρασή τους.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης μετέχουν 30 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και εννέα οχήματα.

Εκκενώνονται οι περιοχές Χανάκια και Αλποχώρι Ηλείας λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη. Οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών καλούνται να απομακρυνθούν από τους οικισμούς και να κατευθυνθούν προς το πυργο.

Ειδικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

«Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Χανάκια και Αλποχώρι Ηλείας απομακρυνθείτε προς το Πύργο. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών».

Επίσης, κενώνονται οι περιοχές Μυρτιά και Σκουροχώρι Ηλείας λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Ειδικότερα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μυρτιά και Σκουροχώρι Ηλείας καλούνται να απομακρυνθούν προς το Πύργο και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

Νέο μήνυμα εστάλη στην περιοχή της Ηλείας για τις περιοχές Σκαφιδιά και Άγιος Ηλίας.

Μήνυμα 112 εστάλη και στους κατοίκους των περιοχών Βάλβη και Μασουραΐκα.

Νωρίτερα μίλησε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής. Βασίλειος Βαθρακογιάννης, ο οποίος αναφέρθηκε στην εξέλιξη των πυρκαγιών τις τελευταίες ώρες.

«Δίνουμε σκληρές μάχες για να αντιμετωπίσουμε και σε κάθε περίπτωση επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης.

Στην Κεφαλονιά, στο Αγρίνιο, στη Λιβαδιά, στη Θήβα, στη Μελιγαλά Μεσσηνίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, καταβάλλονται μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπιστούν τα μέτωπα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής.

«Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ταχύτητα των ανέμων ξεπερνά τα 95 χιλιόμετρα την ώρα, γεγονός που δυσκολεύει την προσέγγιση των εναέριων μέσων και οι πιλότοι μας καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να προσεγγίσουμε με ασφάλεια τα μέτωπα των πυρκαγιών», υπογράμμισε ο κ. Βαθρακογιάννης.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες, η πυρκαγιά στο Μαύρο Λιθάρι Αττικής ελέγχθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε 2 ώρες από την εκδήλωσή της. Ομοίως έχει ελεγχθεί και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Δροσοπηγή Κορινθίας, σημείωσε ο ίδιος.

«Διανύουμε εξαιρετικά δύσκολες μέρες.Γι αυτό, εφιστούμε την προσοχή σε όλους: Αν δείτε καπνό ή φλόγες, καλέστε μας στο τηλέφωνο 199 ή στο 112. Καλέστε μας αμέσως! Μην υποθέσετε ότι έχετε καλέσει κάποιος άλλος πριν. Στη συνέχεια απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων», τόνισε ο ίδιος.

Μεγάλη φωτιά στο Κρανίδι

Μεγάλη φωτιά κοντά στα σπίτια εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Κρανιδίου. Οι δυνατοί άνεμοι έστρεψαν τις φλόγες πολύ γρήγορα προς τον οικισμό, με συνέπεια να σημειωθεί συναγερμός και να δοθεί εντολή για άμεση εκκένωση της περιοχής προς Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη.

Στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 21 οχήματα και 4 ελικόπτερα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από την ομάδα Πυρκαγιά Ενημέρωση, το πύρινο μέτωπο πέρασε μέσα από τα σπίτια.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

#Πυρκαγιές σε αγροτοδασικές εκτάσεις σε: Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας, Νεοχώρι Μεσσηνίας και Κρανίδι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Ήδη εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του Κρανιδίου για εκκένωση της περιοχής προς Πόρτο Χέλι και Ερμιόνη.

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη σε κατοίκους της περιοχής Πετροθάλασσα Αργολίδας προκειμένου να απομακρυνθούν από αυτήν και να κατευθυνθούν προς την Ερμιόνη.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Πετροθάλασσα Αργολίδας απομακρυνθείτε προς την Ερμιόνη. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Οδηγίες αυτοπροστασίας: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/dasikes-pyrkagies ».

Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγαλόπολης

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε στη Μεγαλόπολη, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι σε περιοχή κοντά στο ορυχείο της ΔΕΗ, κοντά στον οικισμό Χωρέμη, σε χαμηλή βλάστηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες στον οικισμό Χωρέμη, η φωτιά έχει περάσει μέσα από το χωριό, με αποτέλεσμα να καούν σπίτια. «Υπάρχουν αρκετές ζημιές. Ο Δήμος θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να αποκαταστήσει μόνιμες κατοικίες», δήλωσε στο ΕΡΤNews ο Κώστας Μιχόπουλος, δήμαρχος Μεγαλόπολης. Πρόσθεσε πως «οι άνθρωποι (που κάικαν τα σπίτια τους) θα φιλοξενηθούν κάπου στη Μεγαλόπολη και αύριο και για όσο θα γίνει».

Δείτε βίντεο του ΣΚΑΪ από το μέτωπο της φωτιάς:

Λίγο μετά τις 12.30 εστάλη και δεύτερο μήνυμα από το 112 στους κατοίκους των περιοχών Απιδίτσα και Χρούσα ώστε να απομακρυνθούν προς τη Μεγαλόπολη.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Απιδίτσα & #Χρούσα #Αρκαδίας απομακρυνθείτε προς #Μεγαλόπολη



‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών ℹ tke



https : // — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112 ώστε όσοι βρίσκονται στην περιοχή Χωρέμη Αρκαδίας να απομακρυνθούν προς Βελγοστή.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Χωρέμη #Αρκαδίας απομακρυνθείτε προς #Βελιγοστή



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https : //t.Ucolven — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές που φτάνουν έως 8 μποφόρ, γεγονός που καθιστά την κατάσβεση δύσκολη και ενισχύονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Η ανησυχία της πυροσβεστικής είναι ότι κατευθύνεται σε δασώδη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 12 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο καθώς και ένα Canadair.

Φωτιά σε δασική έκταση και στην Αχαΐα - Μήνυμα του 112 σε πολλές περιοχές

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής σε δασική έκταση και στην Αχαΐα.

Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες, 4 πεζοπορα τμήματα με 38 οχήματα και τρια αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Δείτε βίντεο από την περιοχή Κάλφα:

Λόγω της εξέλιξης του μετώπου, εστάλησαν μηνύματα 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών. Πιο αναλυτικά:

Λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι εστάλη και τρίτο μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι από την Αγία Βαρβάρα να απομακρυνθούν προς την Κάλφα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



📍 #Αχαΐα



🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή #Αγία_Βαρβάρα απομακρυνθείτε προς #Κάλφα .



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV @pyrosvestiki @hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Νωρίτερα, μήνυμα από το 112 καλούσε τους κατοίκους στην περιοχή Ράχη να απομακρυνθούν προς Σκούρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🔥



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



🆘 Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ράχη #Αχαΐας απομακρυνθείτε προς #Σκούρα



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlverostice @MVhellerosGn — 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Λίγο μετά τις 14.00 το μεσημέρι εστάλη μήνυμα από το 112 προκειμένου οι κάτοικοι στην περιοχή Μαστραντώνης να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥στην περιοχή #Μαστραντώνης #Αχαΐας

❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα

‼️ Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice

— 112 Greece (@112Greece) 21 Ιουνίου 2024

Μπαράζ μηνυμάτων μέσω του 112 εστάλησαν πριν λίγο προς κατοίκους οικισμών που είναι κοντά στην πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στο Μαστραντώνη Αχαΐας.

Νωρίτερα, εκδόθηκε μήνυμα του 112 προς κατοίκους της περιοχής Πανουσάικα Αχαΐας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Σταυροδρόμι.

Επιπλέον οι κάτοικοι των οικισμών Κατσουπριναίικα και Πανταζαίικα Αχαΐας ειδοποιήθηκαν μέσω του 112 προκειμένου να απομακρυνθούν από την περιοχή τους και να κατευθυνθούν προς Κάλφα.

Ακόμη μήνυμα μέσω του 112 έλαβαν και όσοι βρίσκονται στην περιοχή Γάλαρο Αχαϊας ώστε να απομακρυνθούν προς Πόρτες.

Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε όσους βρίσκονται στις περιοχές Κωστοπουλαίικα και Κάλφας Αχαΐας προκειμένου να απομακρυνθούν προς Λάτα.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει:

«Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας 21/06/2024 17:30. Δασική Πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Κωστοπουλαίικα και Κάλφας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Λάτα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Δείτε βίντεο από το μέτωπο της φωτιάς:

Μεγάλο μέτωπο φωτιάς σε δασική έκταση και στην Αργολίδα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στην Αργολίδα. Έχει ήδη εκκενωθεί το χωριό Δούκα και συνεχίζονται οι ρίψεις νερού, όπως ανέφερε στο Skai.gr o Αντιπεριφερειάρχης Αργολίδας, Ιωάννης Μαντζούνης.

Λίγα λεπτά μετά τις 13.00 το μεσημέρι μήνυμα του 112 εστάλη στους κατοίκους της περιοχής Δούκα Βρύση να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Το μέτωπο είναι μεγάλο και έχει κατεύθυνση προς την ευρύτερη περιοχή της Νεμέας.

Για την κατάσβεση της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις και συγκεκριμένα 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος, 10 οχήματα, 1 αεροσκάφος και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Λυρκεία Αργολίδος.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Σε 2 μέτωπα η φωτιά στην Κεφαλονιά

Σε δύο μέτωπα εξελίσσεται η φωτιά στην Κεφαλονιά.

Επιχειρούν πάνω από 20 πυροσβέστες, ένα πεζοπόρο έξι οχήματα και πέντε αεροσκάφη καθώς και ένα PZL.

Πυρκαγιά και στην Κορινθία

'Εχει πλέον ελεγχθεί η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδαστική έκταση στη Δροσοπηγή Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 και για την κατάσβεση της επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και από αεροσκάφη 3 αεροσκάφη.

Φωτιά στη Θήβα δίπλα στην Εθνική οδό: Ζημιές σε θερμοκήπια και εγκαταστάσεις

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις απ΄ όλη την Κεντρική Ελλάδα δίνουν τη μάχη σε 4 σημεία για να ελέγξουν τις φωτιές που ξέσπασαν μετά το μεσημέρι.

Στη Θήβα τα δύο μέτωπα περιορίστηκαν και οι πυροσβέστες προσπαθούν να τα ελέγξουν.

Στον Άγιο Σπυρίδωνα Βοιωτίας πρόλαβαν τα χειρότερα σταματώντας τις φλόγες σε αγροτική περιοχή.

Στο Γουλέμι της Φθιώτιδας παρά τους ισχυρούς ανέμους, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από εδάφους και αέρος προσπαθούν να κόψουν την πορεία στη φωτιά προς τη θαμνώδη έκταση ενώ αγρότες της περιοχής με αγροτικά μηχανήματα κάνουν ζώνες μέσα στα χωράφια.

Στην περιοχή της Παναγίας Πούντα στο Δήμο Κύμης- Αλιβερίου στην Εύβοια ένα σκαπτικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί έπεσε σε γκρεμό και πήρε φωτιά. Ο χειριστής του είναι καλά στην υγεία του και έχει μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου για τις πρώτες βοήθειες.

Η φωτιά όμως επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε δύσβατη περιοχή και πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούσαν να περιορίσουν τη βοήθεια και ένα ελικοπτέρου που βρίσκονταν στη Θήβα και συνέχισαν για τη φωτιά στην Εύβοια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον παράδρομο της Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας στη Θήβα.

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2024

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

