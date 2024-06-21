Σε έκτακτα μέτρα προχώρησε ο Δήμος Αθηναίων, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικρατούν. Η δημοτική Αρχή εφαρμόζοντας τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται σε καταστάσεις συναγερμού, όπως αυτή σήμερα στην Αττική, ανακοίνωσε ότι:

Ο Εθνικός Κήπος και το πάρκο του 'Αλσους Χωροφυλακής έκλεισαν για λόγους ασφαλείας, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων και θα παραμείνουν κλειστά έως το πέρας του ωραρίου λειτουργίας τους. Επίσης, έχει τεθεί σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας στον Λυκαβηττό, με περιπολίες και ετοιμότητα από συνεργεία του δήμου.

Ακόμη, ο δήμος έχει αναπτύξει περιπολίες από ομάδες προσωπικού του σε 24ωρη βάση σε όλους τους μεγάλους χώρους πρασίνου (Φιλοπάππου, Λυκαβηττό, Τουρκοβούνια, Ιλίσια κ.α.). Υδροφόρες βρίσκονται σε ετοιμότητα, ώστε να βοηθήσουν το έργο της Πυροσβεστικής σε περίπτωση ανάγκης. Η Δημοτική Αστυνομία έχει τεθεί σε επιφυλακή και drones ελέγχουν μεγάλους χώρους.

Από τον Δήμο Αθηναίων έγινε έκκληση προς τους πολίτες και τους φορείς να είναι πολύ προσεκτικοί και σε περίπτωση οποιουδήποτε κινδύνου αντιληφθούν να επικοινωνούν με το 1595 ή το 2105287800, τα οποία είναι σε 24ωρη λειτουργία.

Πηγή: skai.gr

