Άραχθος: Διασώθηκαν τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.
Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.
Συμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας. Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.
