Άραχθος: Διασώθηκαν τα δύο 13χρονα αγόρια που εγκλωβίστηκαν στον ποταμό

Την τύχη με το μέρος τους είχαν δύο 13χρονα αγόρια που είχαν εγκλωβιστεί στον ποταμό Άραχθο και η Πυροσβεστική έστησε επιχείρηση διάσωσης.

Τα δύο ανήλικα είπαν ότι ενώ έπαιζαν στην όχθη, ξαφνικά ανέβηκε η στάθμη του ποταμού και το νερό βάθυνε απότομα, εγκλωβίστηκαν ανάμεσα σε καλάμια και δεν μπορούσαν να βγουν στην όχθη.

Συμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, επιχείρησαν στο σημείο διάσωσης 5 οχήματα με 12 υπαλλήλους από την Π.Υ. Άρτας. Στην επιχείρηση συνέδραμε η ΕΛ.ΑΣ., ενώ ενημερώθηκε κι η ΔΕΔΔΗΕ να κλείσει το φράγμα του Πουρναρίου, σε περίπτωση που θα χρειαζόταν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.