Ομαδικός ξυλοδαρμός 22χρονου από νεαρούς στη Θεσσαλονίκη

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 22χρονος σε περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης από παρέα έξι ατόμων που τον έβρισαν και τον χτύπησαν ενώ τον τραβούσαν και βίντεο.

Το νέο περιστατικό βίας σημειώθηκε χθες (17/5) λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ, σε κεντρικό σημείο του Εύοσμου, στη διασταύρωση Καραολή Δημητρίου και Αγίου Δημητρίου.

Όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ, ο 22χρόνος κατεβαίνει από την Αγίου Δημητρίου μαζί με το σκυλάκι του. Ο νεαρός κοντοστέκεται και διακρίνεται να διαμαρτύρεται σε κάποια άτομα που τον ακολουθούν και δε φαίνονται ακόμα στην οθόνη. Οι κινήσεις του 22χρονου δείχνουν ότι η επίθεση των έξι νεαρών με νεροπίστολα είχε αρχίσει. Σύμφωνα με τη δικογραφία τον έβρεχαν με νεροπίστολο και τον προπηλάκιζαν χωρίς κάποια συγκεκριμένη αιτία. Όπως φαίνεται στο βίντεο ο 22χρονος προσπαθεί να ξεφύγει μαζί με το σκυλάκι του.

Στο πλάνο από την κάμερα ασφαλείας διακρίνονται οι έξι νεαροί να τον κυνηγούν και τελικά τον εγκλωβίζουν επί της Καραολή Δημητρίου. Τότε του επιτέθηκαν με γροθιές, τον προπηλάκισαν και τραβούσαν βίντεο με τα κινητά τους.

Οι νεαροί χτυπούσαν και τον προπηλάκισαν τον 22χρονο για τουλάχιστον τρία λεπτά, με τους περαστικούς να προσπαθούν να σταματήσουν τους έξι νεαρούς. Επικράτησε αναστάτωση και ειδοποιήθηκε η αστυνομία, με περιπολικό να φτάνει στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά. Οι έξι νεαροί είχαν προλάβει και τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Πρόκειται για τρεις νεαρούς αλβανικής καταγωγής και τρεις Έλληνες, 16 έως 19 ετών με τους τρείς από τους έξι να είναι ανήλικοι.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, εξύβριση κι απλή σωματική βλάβη.

