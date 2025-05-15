Λογαριασμός
«Τσαμπατζής» απείλησε με το σκύλο του, ροτβάιλερ, υπάλληλο σε κατάστημα ψιλικών

Ο 38χρονος προσπάθησε να τρομάξει τη γυναίκα για να τον αφήσει να «στοιχηματίσει» δωρεάν σε διαδικτυακή εφαρμογή

Rottweiler

Ένας 38χρονος άνδρας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, αφού απείλησε με το σκύλο του, ράτσας ροτβάιλερ, μία υπάλληλο σε κατάστημα ψιλικών, ζητώντας να του πιστώσει το ποσό των 60 ευρώ σε διαδικτυακή εφαρμογή εταιρείας τυχερών παιχνιδιών, χωρίς να καταβάλει το αντίτιμο.

Το περιστατικό συνέβη χθες το πρωί, με τον κατηγορούμενο να μην ολοκληρώνει την πράξη του και να τρέπεται σε φυγή με δίκυκλο.

Οι αστυνομικές αναζητήσεις, όμως, οδήγησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψή του το βράδυ της ίδιας μέρας.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

