Πρωτιά για 38η χρονιά κατέγραψε η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ και στις φετινές φοιτητικές εκλογές, σύμφωνα με ανακοίνωση της φοιτητικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ συγκεντρώνει 40,4%, με την ενσωμάτωση να ανέρχεται στο 98,82%, αφήνοντας, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στο «διαβάστηκε» όλους όσοι με τη στάση τους πληγώνουν τα Πανεπιστήμια.

Στη δεύτερη θέση η ΠΣΚ (Πανσπουδαστική), με 23,07%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ΠΑΣΠ με 14,84% και στην τέταρτη θέση η παράταξη ΕΑΑΚ με 5,82%.

Την ίδια ώρα, από πλευράς ΠΚΣ, σε ποσοστό ενσωμάτωσης 96,36%, είχε ανακοινωθεί το εξής αποτέλεσμα: Πρώτη η ΠΚΣ, με ποσοστό 35,17%, δεύτερη η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ με ποσοστό 22,7%, τρίτη η παράταξη της ΠΑΣΠ με 10,59% και τέταρτη παράταξη των ΕΑΑΚ με ποσοστό 9,26%.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ: Οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα πανεπιστήμια

Στην ανακοίνωση της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ επισημαίνεται ότι «για ακόμη μία χρονιά, οι φοιτητές έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση, επιλέγοντας την αλήθεια και τη λογική μέσα στα Πανεπιστήμια. Με την ψήφο τους απέρριψαν όσους επιχείρησαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα, δημιουργώντας κάλπες - «φαντάσματα» σε ανύπαρκτους Συλλόγους και μετακινώντας την ημερομηνία των εκλογών κατά το δοκούν. Ευχαριστούμε κάθε φοιτήτρια και κάθε φοιτητή για τη διαχρονική εμπιστοσύνη. Μαζί θα συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε ένα διαρκώς εξελισσόμενο Πανεπιστήμιο, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια εντός των Ιδρυμάτων, την εξωστρέφεια και την σύνδεση των σπουδών μας με την αγορά εργασίας».

Στη δήλωσή του ο Γραμματέας της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κυριαζής Σωτηρίου σημείωσε ότι: «Οι φοιτητές για ακόμη μία χρονιά έδωσαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα, αφήνοντας στο «διαβάστηκε» όλες τις παραφωνίες μέσα στα Πανεπιστήμια και κατατάσσοντας την ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρώτη για 38η συνεχόμενη χρονιά. Η διαχρονική εμπιστοσύνη των φοιτητών είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η μόνη δύναμη που προτείνει, οραματίζεται και δρα με μοναδικό γνώμονα τη διαρκή εξέλιξη των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων».

Τόνισε, δε, πως «όσο λοιπόν, κι αν προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν εντυπώσεις κατασκευάζοντας αποτελέσματα κατά το δοκούν, καταπατώντας ακόμη και τις δικές τους δεσμεύσεις, οι φοιτητές ξέρουν πάντα την αλήθεια. Θα συνεχίσουμε λοιπόν να τιμούμε την εμπιστοσύνη των φοιτητών και να είμαστε ουσιαστικά παρόντες για ένα Πανεπιστήμιο ασφαλές, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό». Μάλιστα πηγές της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ σχολιάζουν τους ισχυρισμούς της ΠΚΣ, σημειώνοντας ότι «η Πανσπουδαστική, για ακόμη μία χρονιά νοθεύει την ψήφο των φοιτητών. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος, σε σχολές της Αλεξανδρούπολης και σε δεκάδες φοιτητικούς συλλόγους της χώρας, στήνει δικές της κάλπες, εκτός των επίσημων φοιτητικών συλλόγων και χωρίς τη συμμετοχή καμίας άλλης παράταξης. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκει να εμφανιστεί σαν νικήτρια μιας διαδικασίας - «φάντασμα». Φέτος, μάλιστα, δεν έμειναν μόνο σε αυτή την πρακτική, αλλά επιπλέον παρατηρείται το φαινόμενο να αποχωρούν στη μέση της διαδικασίας χωρίς να υπογράφουν τα αποτελέσματα, όπου η ψήφος των φοιτητών δεν εξυπηρετεί το αφήγημά τους».

Πηγή: skai.gr

