«Κάποιες φορές… δεν έχουμε ούτε εμείς λόγια. Ένα βρέφος δίπλα σε κάδους απορριμμάτων», γράφει η Ελληνική Αστυνομία σε ανάρτησή της, δημοσιεύοντας βίντεο από την στιγμή που οι αστυνομικοί βρίσκουν το μωρό δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στον Άλιμο.

Οι αστυνομικοί από την Ομάδα ΔΙΑΣ που βρήκαν το μωρό ακούγονται να ενημερώνουν το κέντρο της ΕΛΑΣ ότι «από τα ρούχα φαίνεται κοριτσάκι».

Στη συνέχεια, ένας αστυνομικός φαίνεται να παίρνει αγκαλιά το βρέφος, προσπαθώντας να το ηρεμήσει, ενώ κλαίει αυτό σπαρακτικά.

«Σήμερα, η στολή δεν έγραφε μόνο "Αστυνομία", αλλά και κάτι πολύ πιο σημαντικό. Κάποιες στιγμές μας υπενθυμίζουν γιατί είμαστε εδώ. Για το αυτονόητο. Για το ανθρώπινο. Για τη ζωή. Η Ομάδα ΔΙΑΣ 301-1 της Α΄ Αλλαγής ήταν εκεί. Και έκανε το μόνο που μπορούσε να κάνει: το σωστό.

Την έρευνα έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων», καταλήγει η ανάρτηση της ΕΛΑΣ.

