Έκθεση με τις ώρες εργασίας στην ΕΕ, δημοσίευσε η Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2024, οι περισσότερες ώρες εργασίας την εβδομάδα καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,8 ώρες).

Ακολουθεί η Βουλγαρία (39,0), η Πολωνία (38,9) και η Ρουμανία (38,8).

Αντίθετα, οι Ολλανδοί φαίνεται να είναι οι πιο «τεμπέληδες». Η Ολλανδία είχε τη συντομότερη εργάσιμη εβδομάδα (32,1 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία, τη Γερμανία και την Αυστρία (33,9 η καθεμία).

Σύμφωνα με την έκθεση, οι Έλληνες εργαζόμενοι ξεπερνούν κατά περίπου 4 ώρες την εβδομάδα τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που ανέρχεται σε 36 ώρες (το πράσινο χρώμα του χάρτη).

Ακόμα περισσότερο δουλεύουν όμως οι πολίτες της Σερβίας και της Τουρκίας, που δεν αναφέρονται στα αρχικά στοιχεία καθώς δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη Σερβία καταγράφονται 41,3 ώρες εργασίας την εβδομάδα και στην Τουρκία 43.1.

ι οικονομικές δραστηριότητες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη εβδομάδα εργασίας στην ΕΕ, το 2024, ήταν:

- η γεωργία,

- η δασοκομία και η αλιεία (41,2 πραγματικές ώρες εργασίας),

- η εξόρυξη και τα λατομεία (38,8) και

- οι κατασκευές (38,7).

Οι συντομότερες εργάσιμες εβδομάδες καταγράφηκαν σε δραστηριότητες των νοικοκυριών ως εργοδότες (26,7), στην εκπαίδευση (26,7), στην εκπαίδευση και στην τέχνη (31,9).

