Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο Τούρκοι για τους πυροβολισμούς εναντίον των πρακτόρων της ΕΥΠ στο περιστατικό που σημειώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο 43χρονος Τούρκος ανέφερε ότι «καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, ουδέποτε αντιλήφθηκα την ύπαρξη πυροβόλου όπλου, απλώς άκουσα τους πυροβολισμούς και φοβήθηκα. Δεν είχα την παραμικρή γνώση ή υποψία περί της κατοχής».

«Από τα λεχθέντα του ISA εκ των υστέρων, κατάλαβα ότι ενήργησε υπό καθεστώς φόβου και πανικού, λόγω εσφαλμένης εντύπωσης περί απειλής από πρόσωπα που θεώρησε ότι συνδέονται με το τουρκικό καθεστώς. Σε καμία περίπτωση όμως δεν είχε την πρόθεση να σκοτώσει», πρόσθεσε.

Ο 43χρονος συνέχισε λέγοντας πως «εγώ όμως ουδεμία συμμετοχή ή εμπλοκή είχα στην επίμαχη πράξη, δεν την ενέκρινα ούτε εκ των προτέρων ούτε εκ των υστέρων, και σε κάθε περίπτωση την πληροφορήθηκα αφού είχε συντελεστεί. Η παρουσία μου στο σημείο ήταν συμπτωματική».

