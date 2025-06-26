Νεκρός στις τουρκικές ακτές βρέθηκε 7χρονος που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 7χρονου αγοριού που αγνοείτο, μετά τον εντοπισμό 40 μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Φαρμακονήσι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 22 Ιουνίου 2025.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό από την τουρκική ακτοφυλακή στις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω φωτογραφιών, που αναγνώρισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία είχαν διασωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις ελληνικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

