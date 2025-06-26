Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νεκρός στις τουρκικές ακτές βρέθηκε 7χρονος που αγνοείτο στη θαλάσσια περιοχή του Φαρμακονησίου

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω φωτογραφιών, που αναγνώρισαν συγγενικά του πρόσωπα που είχαν διασωθεί από τις ελληνικές αρχές 

Μετανάστες

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση του 7χρονου αγοριού που αγνοείτο, μετά τον εντοπισμό 40 μεταναστών σε θαλάσσια περιοχή κοντά στο Φαρμακονήσι, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 22 Ιουνίου 2025.

Το παιδί εντοπίστηκε νεκρό από την τουρκική ακτοφυλακή στις τουρκικές ακτές, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Η ταυτοποίησή του έγινε μέσω φωτογραφιών, που αναγνώρισαν συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία είχαν διασωθεί τις προηγούμενες μέρες από τις ελληνικές Αρχές. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μετανάστες Φαρμακονήσι Τουρκία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark