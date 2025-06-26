Τραγική εξέλιξη είχαν για έναν 20χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία οι διακοπές στη Χαλκιδική, καθώς πνίγηκε στην παραλία της Χανιώτης.
Ο νεαρός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, χθες, γύρω στις 5 το απόγευμα.
Παρά τις προσπάθειες ανάνηψης από ναυαγοσώστρια, με ταυτόχρονη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας όπου διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Προανάκριση για το περιστατικό ενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών.
