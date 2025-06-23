Στην Ελλάδα εκδόθηκαν οι δύο Τούρκοι που είχαν συλληφθεί στη Βουλγαρία κατηγορούμενοι για εμπλοκή στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς εναντίον στελεχών της ΕΥΠ, τον προηγούμενο μήνα, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Είχαν συλληφθεί λίγες μέρες μετά το επεισόδιο στη βουλγαρική πόλη Σβίλενγκραντ, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, όπου είχαν διαφύγει. Αμεσα ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έκδοσή τους στη χώρα μας και τις τελευταίες ώρες Βούλγαροι αστυνομικοί τούς παρέδωσαν σε Έλληνες συναδέλφους τους, στον συνοριακό σταθμό του Προμαχώνα.

Οι δύο Τούρκοι, 23 και 43 ετών, που διώκονται για κακουργηματικές πράξεις, αναμένεται να οδηγηθούν στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για να απολογηθούν στην 5η τακτική ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση.

Είχε προηγηθεί η σύλληψη του 49χρονου συμπατριώτη τους και βασικού κατηγορούμενου για την υπόθεση - οδηγού του τζιπ που άνοιξε πυρ - στο χωριό Κάτω Βυρσίνη, στην ορεινή Ροδόπη. Απολογήθηκε ήδη και αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι ενήργησε υπό το βάρος φόβου και πανικού, θεωρώντας ότι απειλείται - όπως είπε - από ανθρώπους που συνδέονται με τις μυστικές υπηρεσίες της πατρίδας του. «Σε καμία περίπτωση δεν θα ενεργούσα έτσι εάν γνώριζα ότι ήταν άνθρωποι της ΕΥΠ», απολογήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, ζητώντας συγγνώμη για την πράξη του.

Πηγή: skai.gr

