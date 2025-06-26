Ένας 45χρονος δραπέτης φυλακών από τον περασμένο Σεπτέμβριο συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.), στο πλαίσιο της περιπολίας τους.

Ο άνδρας το είχε σκάσει από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσαβέτειας, στον Βόλο, όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης 7 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και άλλα κακουργήματα.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας για απόδραση κρατουμένου, ψευδή κατάθεση, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Η αστυνομία συνέλαβε και μία γυναίκα που τον υπέθαλπε, στην τσάντα της οποίας βρέθηκε γεμάτο περίστροφο με αποσβησμένα στοιχεία.

Πώς τον εντόπισαν

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας μαζί με μία 30χρονη γυναίκα, την κίνηση των οποίων έκριναν ύποπτη και τους κάλεσαν σε έλεγχο.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 45χρονος έδωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας στους αστυνομικούς. Ωστόσο, έπειτα από διασταύρωση των στοιχείων του, σε βάση δεδομένων συσκευής που φέρουν οι περιπολίες, διαπιστώθηκε ότι τα στοιχεία που έδωσε αντιστοιχούσαν σε συγγενικό του πρόσωπο, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας.

Ακόμα, στην κατοχή της 30χρονης και πιο συγκεκριμένα στην τσάντα της βρέθηκε περίστροφο με 3 φυσίγγια στον κύλινδρο.

Ο 45χρονος και η 30χρονη οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Βαρβάρας, όπου προέκυψε ότι ο 45χρονος είναι δραπέτης από τις 3-9-2024, μετά από πενθήμερη άδεια που είχε λάβει και δεν επέστρεψε ως όφειλε.

Πιο συγκεκριμένα, ο 45χρονος εξέτιε ποινή κάθειρξης 7 ετών και 6 μηνών για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία και οπλοκατοχή, καθώς τον Δεκέμβριο του 2020 ενήργησε πυροβολισμό σε βάρος ατόμων που επέβαιναν σε όχημα, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τους από σύγκρουση του οχήματός τους με έτερα σταθμευμένα οχήματα στην προσπάθειά τους να διαφύγουν.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

