Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος να ολοκληρωθεί η δικογραφία και να πάρει τον δρόμο για τον εισαγγελέα στην υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιωτάκη ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 5 Αυγούστου 2024 κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Όπως είχε αποκαλύψει πρώτο το skai.gr οι τοξικολογικές εξετάσεις του βρέφους είχαν βγει «καθαρές» ενώ από μέρα σε μέρα αναμένονται να βγουν και οι ιστοπαθολογικες οι οποίες όπως εκτιμούν οι ειδικοί σε συνδυασμό με τις τοξικολογικές θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου.

Στο skai.gr μίλησε αποκλειστικά η μητέρα του Παναγιώτη η οποία υποστηρίζει πώς βρέφος ήταν υγιέστατο και τίποτα δεν προμήνυε το τι θα ακολουθήσει . Ακόμη η Πόπη για πρώτη φορά κρατάει αποστάσεις από την Ειρήνη Μουρτζούκου και όπως λέει χαρακτηριστικά αν αποδειχθεί πως η Ειρήνη έχει κάνει κακό στο παιδί της θα τη σκοτώσει με τα ίδια της τα χέρια.

«Ζητώ μόνο δικαίωση για τον Παναγιώτη μου και παλεύω για αυτό. Κάθε μέρα τηλεφωνώ με αγωνία στον δικηγόρο μου Τάσο Ντούγκα μήπως έχουν βγει τα αποτελέσματα των ιστολογικών εξετάσεων και μάθω γιατί το παιδί μου έφυγε τόσο ξαφνικά από τη ζωή.

Για μένα αυτή τη στιγμή όλοι είναι ύποπτοι ακόμη και η Ειρήνη και αν αποδειχθεί πως έχει κάνει κακό στο παιδί μου θα τη σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια δεν θα περιμένω τίποτα… θα την βρω όπου κι αν είναι.

Το πρωινό εκείνο βρήκα τον Παναγιώτη μου χωρίς αισθήσεις του με τη γλώσσα έξω μελανιασμένο στο μάγουλο και γυρισμένο το κεφαλάκι του στο πλάι.

Με έπιασε αμόκ ούρλιαζα φώναζα… τότε τον πήρε η Ειρήνη αγκαλιά και προσπάθησε να του κάνει μαλάξεις.

Παναγιώτης ήταν ένα υγιέστατο παιδάκι δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας.

Είχε κάνει τα εμβόλια μου τις εξετάσεις του όλα.

Ήταν ένα παιδί χαρούμενο χαμογελαστό. Δεν μπορεί να δοθεί καμία λογική εξήγηση σε όλο αυτό που έχει συμβεί, κάθε ημέρα που περνάει είναι πολύ πιο δύσκολα.

Μέσα μου νομίζω πως ξέρω τι έγινε και έφυγε το αγγελούδι μου αλλά δεν θέλω να πω κάτι δημόσια»

Στο skai.gr μίλησε και ο δικηγόρος της μητέρας του μικρού Παναγιωτάκη, ο οποίος τρέχει όλη τη διαδικασία και μιλάει για την πορεία της υπόθεσης.

Ακούστε το ηχητικό του δικηγόρου της μητέρας του Παναγιωτάκη, Τάσου Ντούγκα:

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματικό της ΕΛΑΣ θέμα χρόνου είναι να κληθεί και η Ειρήνη Μουρτζούκου η οποία είναι ο κοινός παρανομαστής στην υπόθεση των νεκρών βρεφών σε Αμαλιαδα και Αχαια προκειμένου να καταθέσει. «Η Μουρτζούκου θεωρείται πρόσωπο κλειδί στην υπόθεση και γι αυτό θα κληθεί τελευταία» τονίζει.

Μέχρι στιγμής στον φάκελο του ανθρωποκτονιών υπάρχουν περισσότερες από 30 καταθέσεις εκ των οποίων 7-8 θεωρούνται σοβαρές ενώ ο φάκελος θα κλείσει με τα πορίσματα των εξετάσεων του βρέφους.

Πηγή: skai.gr

