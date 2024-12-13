Συνελήφθησαν στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας δύο 14χρονοι - Σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθησαν, χθες το πρωί (13/12), στην Κατούνα Αιτωλοακαρνανίας, από τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Κατούνας, δύο 14χρονοι, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Παράλληλα, συνελήφθησαν οι γονείς των ανηλίκων για το αδίκημα της παραμέλησης της εποπτείας τους.

Ειδικότερα, προχθές το απόγευμα, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Κατούνας, η μητέρα του 12χρονου και κατέθεσε, ότι προχθές το πρωί, σε Γυμνάσιο, οι δύο 14χρονοι προσέγγισαν τον 12χρονο γιό της, τον απώθησαν, τον ακινητοποίησαν και του κατέβασαν το ένδυμά του.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από καθηγητή, που το ανέφερε στη Διευθύντρια του σχολείου, ενημερώνοντας άμεσα τη μητέρα του 12χρονου, η οποία κατήγγειλε την σε βάρος του γιου της πράξη.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των δυο 14χρονων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.