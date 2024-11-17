Νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα: Αποστάσεις από την Ειρήνη Μουρτζούκου κρατά η δικηγόρος της

Για το ενδεχόμενο να απομακρυνθεί από τη νομική εκπροσώπηση της Ειρήνης Μουρτζούκου στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη η δικηγόρος της 24χρονης, Βούλα Δημητριάδου.

Η γνωστή ποινικολόγος εξήγησε ότι αν η Ειρήνη Μουρτζούκου δεν σταματήσει να βγαίνει στα τηλεοπτικά πάνελ θα παραιτηθεί, ενώ τόνισε ότι σε αυτή τη σκέψη την έχουν οδηγήσει οι συνεχείς αντιφάσεις στις οποίες πέφτει η 24χρονη .

«Δεν θα πρέπει ουδείς όταν ελέγχεται, πόσω μάλλον στο στάδιο διεξαγωγής της έρευνας από την αρμόδια αρχή να υπερεκτίθεται, με τα όποια προβλήματα χαρακτηρίζουν την προσωπικότητά της, ακόμη και η μη ορθή διαχείριση του λόγου, η μη συγκροτημένη σκέψη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πάθη, τα βιώματα που έχει η κοπέλα, δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον οποιονδήποτε άνθρωπο, ούτε από εμάς τους εντολοδόχους. Για αυτό θα αποφανθούν μόνο οι αρχές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προκαλώ οποιοσδήποτε γνωρίζει να πηγαίνει να καταθέτει στις αρχές, έχοντας επίγνωση των συνεπειών των όσων θα καταθέσει», ανέφερε η δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου.

Η Βούλα Δημητριάδου μίλησε επίσης για τα υβριστικά σχόλια που έχει δεχθεί και σημείωσε πως «πρέπει να αφήσουμε τις αρχές να κάνουν το έργο τους. Να μην βγαίνει ο καθένας, να δημιουργεί εντυπώσεις και να μας παρακολουθεί η κοινωνία, σαν να παρακολουθεί ταινία Netflix».

Καταλήγοντας, η ποινικολόγος χαρακτήρισε "προβληματική προσωπικότητα" την Ειρήνη Μουρτζούκου, όπως και το περιβάλλον της 24χρονης. « Ακόμη και αυτοί που βγαίνουν με κουκούλες για να μιλήσουν για την υπόθεση», δήλωσε η κ. Δημητριάδου.

