Τον τρόμο βίωσε μια 54χρονη μέσα στο ίδιο της το σπίτι στη Λάρισα και ειδικότερα στη συνοικία της Νεράιδας, όταν δύο κουκουλοφόροι μπούκαραν στο διαμέρισμα της με σκοπό τη ληστεία, ασκώντας βία πάνω της.

Σύμφωνα με το onlarissa, όλα έγιναν στις, 11 Δεκεμβρίου, τις μεταμεσονύχτιες ώρες (μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης), όταν δύο άγνωστοι άνδρες αποπειράθηκαν να ληστέψουν διώροφη οικογενειακή οικία. Αρχικά ανέβηκαν στη βεράντα διαμερίσματος του 1ου ορόφου όπου βρισκόταν η 54χρονη η οποία άκουσε θορύβους στην μπαλκονόπορτα και έσπευσε να δει τι συμβαίνει, τότε ανοίγοντας την πόρτα, αντίκρισε δύο άνδρες που επιχειρούσαν να κάνουν διάρρηξη για να εισέλθουν στο διαμέρισμά της.

Οι δύο δράστες την απείλησαν με κατσαβίδι και μπήκαν στο διαμέρισμα ζητώντας χρήματα, ενώ φρόντισαν πρώτα να φιμώσουν την τρομοκρατημένη γυναίκα και να τη δέσουν, ενώ ο ένας την πάτησε στο κεφάλι, ρίχνοντάς την στο πάτωμα. Δεν σταμάτησαν όμως εκεί, πήγαν και στο διπλανό διαμέρισμα της 80χρονης μητέρας της ψάχνοντας και εκεί για χρήματα, χωρίς ωστόσο να χτυπήσουν την ηλικιωμένη.

Όσο οι δράστες ήταν στο διπλανό διαμέρισμα της 80χρονης, η 54χρονη κόρη της βρήκε την ευκαιρία να κατεβεί από την εσωτερική σκάλα του διώροφου κτιρίου, στο ισόγειο, φωνάζοντας για να την ακούσει ο γιος της, όπως και έγινε. Από τη φασαρία και τις φωνές οι ληστές τρομοκρατήθηκαν και τράπηκαν σε φυγή, μην προλαβαίνοντας να κλέψουν κάτι.

Παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την 54χρονη που φέρει τραύματα, ενώ διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Πηγή: skai.gr

