Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.

Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:

- Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).

- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).

- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).

Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:

- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.

- Κινητή και ακίνητη περιουσία.

- Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.

Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:

- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC

- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ

- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ

- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC

Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.