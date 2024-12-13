Δεσμεύεται η περιουσία του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση της πλήρους περιουσίας του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, εκδίδοντας τη Διάταξη Δέσμευσης αριθ. 168/2024, ημερομηνίας 12 Δεκεμβρίου 2024.
Οι κύριες κατηγορίες που αντιμετωπίζει περιλαμβάνουν:
- Απάτη (άρθρο 386 Ποινικού Κώδικα).
- Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013).
- Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018).
Η εν λόγω Διάταξη προβλέπει τη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων του κ. Πηλαδάκη, καθώς και των άλλων εμπλεκομένων, που περιλαμβάνουν:
- Τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες.
- Κινητή και ακίνητη περιουσία.
- Τίτλους, μετοχές ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Η Διάταξη αναφέρει ότι σε περίπτωση ανακάλυψης νέων περιουσιακών στοιχείων, οι τράπεζες και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα την Αρχή, ενώ επιτρέπεται η πώληση μετοχών μόνο αν το προϊόν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς.
Στην απόφαση περιλαμβάνονται εταιρείες που συνδέονται με τον κ. Πηλαδάκη, όπως:
- THEROS INTERNATIONAL GAMING INC
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ
- VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ
- INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC
Σύμφωνα με τη Διάταξη, οι δύο τελευταίες εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή των κατασχέσεων.
