Στο Αστυνομιμό Τμήμα της Ομόνοιας προσήχθη την Τρίτη το απόγευμα η Ειρήνη Μουρτζούκου, το όνομα της οποίας εμπλέκεται στην υπόθεση με τα νεκρά βρέφη στην Αμαλιάδα.

Η Ειρήνη Μουρτζούκου, σε τυχαίο έλεγχο που διενεργήθη στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε χωρίς ταυτότητα, με συνέπεια να προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.

Λίγη ώρα αργότερα, μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, η Ειρήνη Μουρτζούκου αφέθηκε ελεύθερη.

Πηγή: skai.gr

