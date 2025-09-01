Θεσσαλονίκη: Τραυματισμός 46χρονου σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι

Στον ώμο τραυματίστηκε 46χρονος ο οποίος βρισκόταν σε θαλάσσιο πάρκο στο Πευκοχώρι του δήμου Κασσάνδρας Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος ο 46χρονος, ο οποίος βρισκόταν στο θαλάσσιο πάρκο συνοδεύοντας το ανήλικο παιδί του, γλίστρησε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρειας και στη συνέχεια στο Γενικό νοσοκομείο Χαλκιδικής για ιατρική περίθαλψη. Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, κατά παράβαση του άρθρου 314 του Π.Κ. «Σωματική βλάβη από αμέλεια».
- Θεσσαλονίκη: «Έπαθα αμνησία... Δεν κατανάλωσα αλκοόλ» δηλώνει η οδηγός της Porsche για το τροχαίο
- Hellenic Train: Η αμαξοστοιχία IC55 παρέσυσε κοπάδι ζώων - Καλά στην υγεία τους οι επιβάτες και το προσωπικό
- Η Μουρτζούκου μέσα από τη φυλακή: «Δεν σκότωσα εγώ τον Παναγιωτάκη, μόνο στη Φωτεινή μπορώ να απαντήσω»
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.