Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε στο Φανάρι η αρχή της Ινδίκτου

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, σύμφωνα με την μακραίωνη εκκλησιαστική τάξη και παράδοση, εορτάστηκε σήμερα, Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, η αρχή της Ινδίκτου - η εκκλησιαστική πρωτοχρονιά - και η Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Παμμακαρίστου, της οποίας η εικόνα φυλάσσεται στον πατριαρχικό ναό. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο έχει αφιερώσει την ημέρα αυτή από το 1989, και στην προσευχή υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Στο μήνυμά του ο Παναγιώτατος τονίζει ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όχι μόνον επεσήμανε εγκαίρως την σοβαρότητα των περιβαλλοντικών προβλημάτων, αλλά έστρεψε την προσοχή στις αιτίες και τις καταβολές τους, και πρότεινε λύσεις επί τη βάσει του ορθοδόξου ευχαριστιακού και ασκητικού ήθους.

«Η Ορθοδοξία ως πίστις, θεία λατρεία και εγκόσμιος μαρτυρία είναι η οικοφιλική μορφή του Χριστιανισμού. Εν τη εννοία ταύτη, η ανακήρυξις της εορτής της Ινδίκτου εις Ημέραν προσευχής υπέρ της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος δεν υπήρξεν απλώς αντίδρασις εις την σύγχρονον οικολογικήν κρίσιν, αλλά συνέπεια και προέκτασις της ζωής της Εκκλησίας ως «εφηρμοσμένης οικολογίας». Εξ αρχής διεκηρύξαμεν και το αδιαίρετον του σεβασμού της δημιουργίας και του ανθρωπίνου προσώπου και ανεδείξαμεν την κοινήν ρίζαν και την αλληλουχίαν περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Η απομάκρυνσις από τον Θεόν γεννά την κτητικήν και εκμεταλλευτικήν στάσιν και συμπεριφοράν έναντι της κτίσεως και του συνανθρώπου, ενώ η εν Χριστώ και κατά Χριστόν ζωή είναι πηγή περιβαλλοντικής ευαισθησίας και φιλανθρώπου δράσεως» τονίζει ο κ.κ. Βαρθολομαίος.

Σε άλλο σημείο του μηνύματός του, ο Πατριάρχης επισημαίνει: «Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ομού μετά του αγώνος δια την ειρήνην, την δικαιοσύνην και την αλληλεγγύην, θα συνεχίση να πρωτοστατή εις την προστασίαν της φύσεως, εις την ανάδειξιν της οικολογικής θεματικής εις κεντρικόν ζήτημα του διαχριστιανικού και του διαθρησκειακού διαλόγου, εις την προβολήν της σημασίας των χριστιανικών οικοφιλικών αρχών και παραδόσεων εν τω πλαισίω διεθνών θεσμών, οικολογικών οργανώσεων, επιστημονικών ιδρυμάτων και της κοινωνίας των πολιτών. Είμεθα βέβαιοι ότι η σύμπραξις εις τον τομέα της οικολογίας ενισχύει την αίσθησιν της κοινής ευθύνης δια την πορείαν προς το μέλλον και δημιουργεί νέας ευνοικάς προοπτικάς.

»Επανερχόμενοι εις όσα ανεφέρομεν εις παλαιότερον Μήνυμά μας, καλούμεν εκ νέου τας ανά την οικουμένην Επαρχίας της Μητρός Εκκλησίας, τας ενορίας και τας ιεράς Μονάς, να αναπτύξουν συντονισμένας δράσεις και συγκεκριμένας παρεμβάσεις δια την κινητοποίησιν των πιστών, μετ' εμφάσεως εις την διαπαιδαγώγησιν της νέας γενεάς. Η εφαρμογή των οικολογικών συνεπειών της πίστεώς μας εν τη πράξει αποτελεί καθοριστικήν διάστασιν της Ορθοδόξου ημών ιδιοπροσωπίας».

Με αφορμή την εορτή της αρχής της Ινδίκτου, την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο επισκέπτεται ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος. Ο κ. Λοβέρδος παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, με τον οποίο είχε στη συνέχεια κατ' ιδίαν συνάντηση.

Σε δήλωσή του μετά τη θεία λειτουργία, ο υφυπουργός Εξωτερικών ανέφερε:

«Με μεγάλη χαρά και τιμή βρίσκομαι και πάλι εδώ στους ιερούς χώρους του Οικουμενικού Πατριαρχείου στο Φανάρι, για να παραστώ στις εορταστικές εκδηλώσεις της Ινδίκτου, δηλαδή της αρχής του νέου εκκλησιαστικού έτους. Έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κ.κ. Βαρθολομαίο, τον οποίον όλος ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία σέβονται. Είναι μια μεγάλη μορφή για την θρησκεία μας και όχι μόνον. Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, η Ίνδικτος είναι αφιερωμένη στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για τον οποίο ο Πατριάρχης έχει αφιερώσει πολύ μεγάλο μέρος της δραστηριότητάς του όλα αυτά τα 33 χρόνια που βρίσκεται στο θρόνο. Κι εμείς έχουμε κάθε χρέος να συνυπηρετούμε σε αυτήν την μεγάλη προστασία, για την προσπάθεια που γίνεται για την προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο για ολόκληρο τον κόσμο. Με μεγάλο σεβασμό στις πανανθρώπινες αξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας, ελπίζω σύντομα να επιστρέψω εδώ στους αυτούς τους άγιους χώρους».

Στη θεία λειτουργία παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ιεράρχες του Θρόνου, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, πρέσβης Κωνσταντίνος Κούτρας, άρχοντες οφφικιάλιοι του Οικουμενικού Πατριαρχείου και πιστοί από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό.

Ο κ. Λοβέρδος θα παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου, και στο πλαίσιο της επίσκεψής του θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής Ομογένειας και με εκπαιδευτικούς φορείς.

