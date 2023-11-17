Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ούλοφ Πάλμε

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην οδό Ούλοφ Πάλμε στου Ζωγράφου καθώς αποκλιμακώθηκε η ένταση που υπήρχε νωρίτερα μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν κουκουλοφόροι.

Ειδικότερα λίγο πριν τις 9 το βράδυ μια ομάδα περίπου 40 ατόμων εξήλθε από την Πανεπιστημιούπολη έβαλαν φωτιές σε κάδους σκουπιδιών ενώ πέταξαν βόμβες μολότοφ προς αστυνομικές δυνάμεις.

Πηγή: skai.gr

