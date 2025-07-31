Εντός των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνιούπολης του Ε.Κ.Π.Α. κοντά σε χώρο όπου ήταν τοποθετημένες αδήλωτες κυψέλες μελισσών, σε κατάφυτο σημείο με πεύκα, εντοπίστηκε η αρχική εστία της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε την περασμένη Δευτέρα 28 Ιουλίου.

Για την έλλειψη μέτρων πυρασφάλειας στους δύο μελισσότοπους που ήταν τοποθετημένοι εντός της πευκόφυτης έκτασης, επιβλήθηκαν δύο πρόστιμα ύψους 2.812 ευρώ.

Σημειώνεται ότι τη συγκεκριμένη ημέρα η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς ήταν στο 4.

Για το κάπνισμα μελισσών, τα προληπτικά μέτρα που όφειλαν να έχουν, ακόμα και αν η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς ήταν στο 1 και για τα οποία διαπιστώθηκε παράβαση είναι:

α) δεν ήταν περιμετρικά από τις κυψέλες καθαρισμένο το έδαφος από βλάστηση και συγκεκριμένα πέντε μέτρα από αυτές και ταυτόχρονα δεν ήταν τοποθετημένες οι κυψέλες σε απόσταση δέκα (10) μέτρων από δέντρα,

β) οι κυψέλες δεν είχαν αριθμούς μητρώου σε εμφανή σημείο και

γ) στις κυψέλες δεν υπήρχε ο αριθμός τηλεφώνου και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη.

Ως πειστήρια βρέθηκαν δύο καπνιστήρια και οι δύο παραβάτες έχουν αποδεχθεί την πράξη τους στην ένορκη κατάθεσή τους σχετικά με το ότι δεν είχαν λάβει όλα τα προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα.

Τέλος, αποδόθηκε και τρίτο πρόστιμο ύψους 5.175€ στον Πρύτανη του ΕΚΠΑ ως νόμιμο εκπρόσωπο του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, γιατί μετά από αυτοψία των Αξιωματικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διαπιστώθηκε ότι, μέσα στην κατάφυτη από πεύκα περιοχή εντός των εγκαταστάσεων της Πολυτεχνιούπολης, βρέθηκαν πολλά απορρίμματα και κυρίως γυαλιά, μπουκάλια, πλαστικά, μοτοποδήλατα, μηχανάκια σκούτερ κλπ που σε κάθε περίπτωση και αυτά δύναται να τροφοδοτούν και να βοηθούν στην επέκταση κάθε πυρκαγιάς κατά παράβαση του άρθρου 19 της 9/2024 πυροσβεστικής Διάταξης.

Υπενθυμίζεται ότι για την κατάσβεση της φωτιάς χρειάστηκε να επιχειρήσουν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες δασοκομάντος, 30 οχήματα και πλήθος Εθελοντών και υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Πηγή: skai.gr

