Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Λευκάδας για τον εντοπισμό δύο χειριστών σανίδας όρθιας κωπηλασίας γνωστή και ως σανίδα SUP τα ίχνη των οπίων χάθηκαν σε δυσχερή θέση.

Οι έρευνες πραγματοποιούνται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης και συμμετέχουν τρία πλωτά του Λιμενικού Σώματος καθώς και ιδιωτικά σκάφη που βρίσκονται στην περιοχή.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4-5 μποφόρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

