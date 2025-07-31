Ένταση δημιουργήθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του νέου ΤΕΠ από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεντρωμένοι από το Σωματείο Εργαζομένων, Εργατικό Κέντρο Λαμίας, την ΕΛΜΕ και άλλους φορείς θέλησαν να εισέλθουν στο κτίριο όπου γινόντουσαν τα εγκαίνια και εμποδίστηκαν από τις Αστυνομικές Δυνάμεις.

Ακολούθησε ένταση και προπηλακισμοί, ευτυχώς όμως όλα έληξαν ομαλά λίγα λεπτά αργότερα και οι περισσότεροι από όσους επιθυμούσαν να εισέλθουν στο κτίριο, εισήλθαν κανονικά.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.