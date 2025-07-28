Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από μεγάλη μάχη κατάφεραν τελικά να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας πλησίον της Πολυτεχνειούπολης, στον Δήμο Ζωγράφου Αττικής.

Οι φλόγες ξεκίνησαν σε δασική περιοχή, που βρίσκεται στους πρόποδες του Υμηττού και γειτνιάζει με κατοικημένες ζώνες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 110 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 30 οχήματα, κι εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν επίσης 11 αεροσκάφη και 8 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Λόγω της μεγάλες κινητοποίησης η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο σχεδόν μισή ώρα μετά την εκδήλωσή της ενώ στη συνέχεια άρθηκαν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή.

Επιπλέον λίγο μετά προειδοποιητικό μήνυμα εστάλη από το 112 σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των Αρχών.

Καναντέρ επιχειρούν πάνω από την Κατεχάκη - Κλειστός ο δρόμος

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί προς τον οικιστικό ιστό ή τις πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ άρθηκαν όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν εφαρμοστεί νωρίτερα λόγω της πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε νωρίτερα.







