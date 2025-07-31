Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κορυδαλλού- Εντοπίστηκαν ναρκωτικά και κινητό τηλέφωνο

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Τετάρτης 30 Ιουλίου, αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε με τη συνδρομή αστυνομικών της ΔΑΟΕ, της ΕΚΑΜ, καθώς και αστυνομικού σκύλου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών από έγκλειστους.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κελιά, συνελήφθησαν συνολικά 4 άτομα, καθώς -κατά περίπτωση- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

* ηρωίνη, βάρους 1,5 γραμμαρίων,

* κοκαΐνη, βάρους 0,4 γραμμαρίων,

* «SHISHA», βάρους 2,3 γραμμαρίων,

* 6 δισκία φαρμακευτικών σκευασμάτων και

* συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

