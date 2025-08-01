Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 11:00 το βράδυ της Πέμπτης στο Βασιλίτσι του δήμου Πύλου Νέστορος, στη Μεσσηνία, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Καλαμάτας, η φωτιά ξέσπασε ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές εστίες.

Επί τόπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και εθελοντές καθώς και υδροφόρες του δήμου. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες, με 10 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρο, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Τα δύο πύρινα μέτωπα, το ένα μέσα στο χωριό και το άλλο πολύ κοντά σε οικισμό αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση στο χωριό, καθώς τα μέτωπα, ήταν πολύ κοντά στα σπίτια. Αργότερα, το κύριο μέτωπο περιορίστηκε ανάμεσα στα χωριά Βασιλίτσι και Χρυσοκελλαρια σε περιοχή που είχε καεί το 2022.

Η άμεση κινητοποίηση τόσο της πυροσβεστικής όσο και των κατοίκων με γεωργικά μηχανήματα, περιόρισε αρκετά τη φωτιά, και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί.

Νωρίτερα, αντιδήμαρχος της περιοχής έκανε λόγο, μιλώντας στην ΕΡΤ, για «τρεις νέες φωτιές στην περιοχή».

«Μια απόπειρα στον Άγιο Θανάση, μια ελεγχόμενη στο Βασιλίτσι και μια στην Κάλαντη προς το παρόν εκτός ελέγχου αλλά με σχετικά ήπια δυναμική. Επιχειρούμε από την αρχή με το όχημα του δήμου και του πυροσβεστικού κλιμακίου Κορώνης. Πολλά αυτοκίνητα πυρόσβεσης εθελοντές και γεωργικά μηχανήματα βρίσκονται πλέον στα συμβάντα».

