Λόγω της μαθητικής παρέλασης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, τη Δευτέρα 24-3-2025, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε οδούς και Λεωφόρους του Δήμου Αθηναίων, ως ακολούθως:

Προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, από τη 10.00΄ ώρα της 24-3-2025 έως πέρατος των εκδηλώσεων, καθώς και απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης αυτών, από τη 06.00΄ ώρα έως πέρατος των εκδηλώσεων στις κατωτέρω λεωφόρους και οδούς, ως εξής:

- Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Σέκερη και της Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

- Βασ. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

- Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

- Λεωφ. Βασ. Όλγας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

- Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πλ. Συντάγματος.

Επιπρόσθετα από την ΕΛΑΣ επισημαίνεται ότι την Τρίτη 25-3-2025 θα διεξαχθούν μαθητικές παρελάσεις σε Δήμους της Αττικής κατά τις οποίες η Τροχαία θα λάβει τα αναγκαία κυκλοφοριακά μέτρα.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση και στάθμευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.