Η Μόνιμη Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Εκτίμησης του Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και η Μόνιμη Επιστημονική Επιτροπή Παρακολούθησης Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ συνεδρίασαν σήμερα Παρασκευή, 21/03/2025 (17:00), προκειμένου να εξετάσουν τα θέματα που αφορούν στην τρέχουσα σεισμική και την ηφαιστειακή δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή του νησιωτικού συμπλέγματος της Σαντορίνης.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Γιάννη Κεφαλογιάννη, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, και του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια.

Μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών των Επιτροπών και την παρουσίαση και εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώνονται ομόφωνα τα ακόλουθα:

-Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού, διατηρείται σταθερά σε χαμηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο της σεισμικής ακολουθίας δεν αποκλείεται ωστόσο η σποραδική εκδήλωση ισχυρότερων σεισμών.

-Αν και η σεισμικότητα είναι χαμηλή, δεν έχουμε επιστρέψει στο επίπεδο προ της σεισμικής έξαρσης. Κατά συνέπεια, οι πολίτες θα πρέπει να τηρούν τις γενικές οδηγίες αυτοπροστασίας.

-Θα πρέπει να τηρούνται τα έκτακτα μέτρα πολιτικής προστασίας στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Σαντορίνης σύμφωνα με την ΚΥΑ 495, ΦΕΚ 1267/Β/1-3-2025, (https://search.et.gr).

-Οι εγκαταστάσεις και οι υποδομές δύνανται να επανέλθουν στη συνήθη λειτουργία τους, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην ΚΥΑ 495.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν όταν κριθεί σκόπιμο.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους δικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.