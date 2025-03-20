Απέρριψε το ΣτΕ τις προσφυγές των οδηγών Ταξί για το σήμα POS

Της Έλενας Γαλάρη

Υποχρεωμένοι να αναγράφουν ότι δέχονται πληρωμή κομίστρων με κάρτα POS είναι οι οδηγοί Ταξί, σύμφωνα με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Σε διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, οι Σύμβουλοι απέρριψαν τις αιτήσεις ακύρωσης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί και Αγοραίων (ΠΟΕΙΑΤΑ) και επαγγελματικών οργανώσεων Ταξί, που ζητούσαν να ακυρωθεί η από 1.8.2024 κοινή υπουργική απόφασης που επέβαλε την τοποθέτηση σχετικής πινακίδας στα Ταξί.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας Μιχάλης Πικραμένος αναφέρει ότι σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, οι οδηγοί Ταξί είναι υποχρεωμένοι να αναγράφουν σε εμφανές σημείο του παράθυρου στην πίσω θέση του αυτοκινήτου μικρή πινακίδα (μορφότυπο) που να αναγράφει ότι υποχρεούνται να δέχονται την πληρωμή του κομίστρου με κάρτα (POS).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι:

α) η προσβαλλόμενη Κ.Υ.Α. δεν προσβάλλει την επαγγελματική ελευθερία των επαγγελματιών ταξί και

β) δεν αντίκειται σε διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και της οδηγίας 2014/45/ΕΕ για τον περιοδικό έλεγχο των οχημάτων.

