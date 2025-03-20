Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Συναγερμός στην ΕΛ.ΑΣ: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας μέσα σε γκαράζ στην Καισαριανή - Δείτε βίντεο

Πρόκειται γα συνταξιούχο αστυνομικό - Εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε ισόγειο γκαράζ - Στο σημείο βρέθηκε και ένα όπλο - Επικρατέστερο το σενάριο της αυτοκτονίας

UPDATE: 17:25
Αστυνομία

Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Καισαριανή, στην οδό Σμύρνης, καθώς ενημερώθηκε πως εντοπίστηκε νεκρός άντρας μέσα σε ισόγειο γκαράζ. 

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα πρώτες πληροφορίες, εντόπισαν και ένα όπλο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνταξιούχο αστυνομικό και όλα τα σενάρια, αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτά, με επικρατέστερο αυτό της αυτοκτονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καισαριανή Νεκρός Αστυνομία όπλο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark