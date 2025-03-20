Του Μάκη Συνοδινού

Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Καισαριανή, στην οδό Σμύρνης, καθώς ενημερώθηκε πως εντοπίστηκε νεκρός άντρας μέσα σε ισόγειο γκαράζ.

Αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, σύμφωνα πρώτες πληροφορίες, εντόπισαν και ένα όπλο. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για συνταξιούχο αστυνομικό και όλα τα σενάρια, αυτή τη στιγμή, είναι ανοιχτά, με επικρατέστερο αυτό της αυτοκτονίας.

Πηγή: skai.gr

