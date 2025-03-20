Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθεσε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτης Λαζαράτος με την οποία ζητάει να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική και παράνομη η απονομή του επιθέτου «Ντε Γκρες» όσο και η απονομή της Ελληνικής ιθαγένειας στα μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας.

Ο κ. Λαζαράτος αναφέρει ότι το έννομο συμφέρον του συνίσταται «στο ότι είναι εγγεγραμμένα στο δημοτολόγιο του Δήμου Αθηναίων, άρα και στους εκλογικούς καταλόγους, άτομα τα οποία παρανόμως διαθέτουν Ελληνική Ιθαγένεια λόγω του παράνομου επιθέτου» και συνεχίζει:

«Αξιοποιώντας την Ελληνική Ιθαγένεια, δύνανται να συμμετάσχουν ως εκλογείς συγκαθορίζοντας- επηρεάζοντας το εκλογικό αποτέλεσμα των Βουλευτικών ή των Δημοτικών-Περιφερειακών εκλογών και κατ' αυτόν τον τρόπο, όμως νοθεύεται η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας η οποία ως προς το δικαίωμα του εκλέγειν απαιτεί νόμιμη κτήση ιθαγένειας η οποία δεν υφίσταται στην επίμαχη περίπτωση».

Παράλληλα, ο κ. Λαζαράτος, αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του ν. 2215/1994, για την απονομή Ελληνικής ιθαγένειας στα μέλη της οικογένειας του Κωνσταντίνου Γλύξμπουργκ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικώς τρεις προϋποθέσεις:

Να διατυπωθεί ανεπιφύλακτη δήλωση σεβασμού στο Σύνταγμα, αποδοχής και αναγνώρισης του πολιτεύματος της Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας και του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος της 8ης Δεκεμβρίου 1974, με το οποίο καθορίσθηκε κατά τρόπο μη υποκείμενο σε μεταβολή η μορφή του πολιτεύματος. Να δηλωθεί ρητά και ανεπιφύλακτα, ενώπιον του ιδίου ληξιάρχου παραίτηση από τις κάθε είδους διεκδικήσεις, οι οποίες συνδέονται με την κατά το παρελθόν άσκηση πολιτειακού αξιώματος ή της κατοχής οποιουδήποτε τίτλου και Να συντελεσθεί εγγραφή στα μητρώα αρρένων ή τα δημοτολόγια δήμου ή κοινότητας του κράτους με όνομα, επώνυμο και τα λοιπά αναγκαία κατά νόμο στοιχεία ταυτότητας».

Η διάταξη του άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος «έχει ως στόχο να μη συντηρείται πνεύμα υπεροχής του κατέχοντος τίτλο ευγενείας ή διακρίσεως με εμβέλεια προοπτικής ανακαινήσεως πολιτειακού ζητήματος υπό πρόσφορες για αυτόν πολιτικές συγκυρίες», σύμφωνα με τον καθηγητή και συνεχίζει:

«Με αυτή τη διάταξη «εδραιώνεται η λαϊκή κυριαρχία προκειμένου να μη δύναται ποτέ να επιβουλευθούν την εξουσία ο έκπτωτος βασιλιάς ή οι απόγονοί του και κατ' αυτόν τον τρόπο εμπεδώνεται η Δημοκρατία, η συνοχή της πολιτείας και η κοινωνική συνοχή, καθώς αποτρέπονται οι έκπτωτοι, οι απόγονοι και οι εκφραστές τους από την αναβίωση της Βασιλευομένης Δημοκρατίας».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τον κ. Λαζαράτο, «από την κατάργηση της βασιλείας και εντεύθεν, ο μέχρι τότε προσωπικός φορέας αυτής καθώς και οι απόγονοί του δεν δικαιούνται να επικαλούνται ως επώνυμο τίτλο δηλωτικό της εξουσίας που είχαν και απώλεσαν, όπως το επίθετο «ΝΤΕ ΓΚΡΕΣ», δεδομένου ότι τούτο είναι ασύνδετο με τη μορφή και τις θεμελιώδεις αρχές του πολιτεύματος μας».

Τέλος, σύμφωνα με τον καθηγητή «το άρθρο 4 παρ. 7 του Συντάγματος σκοπεί στο να μη φέρει κανείς όνομα το οποίο θα του προσδίδει την αίγλη και την ταξική προέλευση του παρελθόντος, ούτως ώστε να τίθεται εν κινδύνω η κοινωνική ισότητα, η κοινωνική συνοχή αλλά και η ίδια η ύπαρξη του Δημοκρατικού Πολιτεύματος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

