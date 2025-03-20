Της Έλενας Γαλάρη

Τα όσα της εκμυστηρεύτηκε η φίλη για τη φερόμενη σεξουαλική επίθεση που φέρεται να δέχτηκε το 2014 από τον Πέτρο Φιλιππίδη η δεύτερη καταγγέλλουσα, κατέθεσε στο δικαστήριο μάρτυρας.

Η φίλη της γυναίκας που έχει καταγγείλει τον ηθοποιό για απόπειρα βιασμού το 2014 μέσα στο αυτοκίνητό του, ανέφερε ότι η γνωριμία τους έγινε μέσω ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης και στη συνέχεια εκείνος της πρότεινε να συναντηθούν για να μιλήσουν για κάποια δουλειά.

«Τη χαροποίησε γιατί ήταν γνωστός και κραταιός άνδρας και γιατί της είπε να του δώσει το βιογραφικό της, χωρίς όμως μια συγκεκριμένη επαγγελματική συνεργασία. Μου είπε ότι ο κ. Φιλιππίδης, ο οποίος επέμενε να την πάει στο σπίτι της μετά τη συνάντηση με το αυτοκίνητό του, πήγαινε σε αντίθετη κατεύθυνση και όχι προς το σπίτι της. Κατευθύνθηκε σε ένα αδιέξοδο, σταμάτησε και έκλεισε τις ασφάλειες. Εκείνη άρχισε να φοβάται και να πανικοβάλλεται. Ο κ.Φιλιππίδης άπλωσε τα χέρια του πάνω της, ενώ εκείνη θέλησε να τον απομακρύνει. Για να τον φοβίσει του είπε πως θα τον βγάλει στα κανάλια, αλλά δεν φάνηκε να πτοείται και της απάντησε χυδαία και συνέχισε να προσπαθεί να τη θωπεύει. Την άρπαξε από το σβέρκο με βία και της έφερε το κεφάλι της στα γεννητικά του όργανα. Αυτό που έκανε εκείνη, ήταν να χτυπιέται και να φωνάζει. Έφτασε στο σημείο κρίσης, τσίριζε. Κάποια στιγμή φοβούμενος μήπως γίνουν αντιληπτοί, την τράβηξε και εκνευρισμένος άνοιξε την πόρτα, την έσπρωξε και την πέταξε έξω. Εκείνη ήταν σαν χαμένη, δεν ήξερε πού βρίσκεται ακριβώς και πήγε με τα πόδια προς το σπίτι της».

Στη συνέχεια, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, όταν την είδε μετά τη συνάντηση που είχε με τον κατηγορούμενο, ήταν ένας άλλος άνθρωπος.

«Μετά τη συνάντηση, ήταν κατηφής, λιγομίλητη και σκεπτική. Ενας άλλος άνθρωπος. Τη ρώτησα για τη συνάντηση και μου είπε ότι ο κ. Φιλιππίδης της επιτέθηκε. Ήταν σε άρνηση δεν ήθελε να πει κάτι περισσότερο. Δεν ήθελα να την επιβαρύνω και να τη φορτίσω και δεν την πίεσα. Είχε εκδορές στα πόδια. Αργότερα όταν ανοίχτηκε μου είπε ότι οι εκδορές ήταν από την πτώση της βγαίνοντας από το αυτοκίνητο. Μου περιέγραψε ένα εφιαλτικό πράγμα, δεν περίμενε να της συμβεί κάτι τέτοιο, να πάει σε επαγγελματικό ραντεβού και να καταλήξει έτσι».

Πρόεδρος: Έχετε αμφιβολία γι’ αυτά που σας είπε;

Μάρτυρας: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να είναι φαντασιοπληξίες. Είναι ντόμπρα και ειλικρινής και δεν φοβάται να πει την αλήθεια. Και για αυτό τη χαίρομαι. Είναι εργατική και κοινωνική.

Πρόεδρος: Αυτό το γεγονός την επηρέασε;

Μάρτυρας: Βλέποντας την τους επόμενους μήνες, έβλεπα πως δεν είχε το ίδιο πάθος και ζέση. Έκανε μικρές εμφανίσεις και πίσω από τις κάμερες. Δεν επεδίωκε όπως πριν…πιστεύω ότι επηρεάστηκε.

Δεύτερη μάρτυρας κατέθεσε η εξαδέλφη της καταγγέλλουσας, η οποία είπε ότι το 2019 έμαθε για το φερόμενο περιστατικό το οποίο δεν το κατήγγειλαν από φόβο.

Μάρτυρας: Ήταν ένας γνωστός άνθρωπος με οικονομικό στάτους, σίγουρα ήταν φόβος. Δεν ήθελε να τον νιώσει, αλλά και να το ξαναβιώσει. Δεν ήταν ψύχραιμη, ταραζόταν όταν μιλούσε για αυτό…



