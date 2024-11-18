Συνελήφθησαν, πρωινές ώρες της Παρασκευής (15/11) στην περιοχή της Αργυρούπολης, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Αττικής, 3 ανήλικοι, ηλικίας 16 και 13 ετών, που διέπραξαν ληστεία στην περιοχή της Αργυρούπολης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού – Αργυρούπολης για σύσταση συμμορίας που διέπραξε -3- ληστείες στην περιοχή της Αργυρούπολης και του Ελληνικού.

Ειδικότερα οι κατηγορούμενοι πρωινές ώρες της Παρασκευής (15/11) προσέγγισαν 19χρονο που κινούνταν πεζός στην περιοχή της Αργυρούπολης και με χρήση σωματικής βίας του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί, έπειτα από επισταμένες αναζητήσεις εντόπισαν τους δράστες και τους οδήγησαν στο Τμήμα Ασφαλείας Ελληνικού-Αργυρούπολης, όπου ταυτοποιήθηκαν ως δράστες της συγκεκριμένης αξιόποινης πράξης.

Επιπρόσθετα εξιχνιάστηκαν ακόμα -2- περιπτώσεις ληστειών εντός του Νοεμβρίου στο Ελληνικό και την Αργυρούπολη όπου οι κατηγορούμενοι ανήλικοι με τη χρήση βίας αφαίρεσαν από -2- ανηλίκους χρηματικό ποσό και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.