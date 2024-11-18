Ένα θρίλερ, που άρχισε ως εξάρθρωση μιας σπείρας διακινητών μεταναστών στην Κω και εξελίχθηκε σε διεθνή επιχείρηση στην οποία ενεπλάκησαν μυστικές υπηρεσίες, φέρνει στο φως η «Καθημερινή».

Νωρίς το απόγευμα της 1ης ∆εκεμβρίου 2023, σε μικρή απόσταση από τη μαρίνα της Κω προσάραξε ένα μικρό μαύρο φουσκωτό ταχύπλοο από την Τουρκία, το οποίο αποβίβασε 16 μετανάστες.

Η έρευνα που ακολούθησε για τον εντοπισμό των διακινητών έχει όλα τα στοιχεία ενός κατασκοπευτικού – αστυνομικού θρίλερ, καθώς αποδείχθηκε ότι οι δουλέμποροι είχαν παράλληλη δράση και ως μέλη της Χαμάς

Eκτός από την Ασφάλεια του Λιμενικού, στην υπόθεση ενεπλάκησαν η ΕΥΠ και οι υπηρεσίες ασφαλείας της Μ. Βρετανίας.Οπως αποκαλύπτει η «Κ» – οι πρωταγωνιστές του επεισοδίου, εκτός από δραστήριοι δουλέμποροι, ήταν υπήκοοι Παλαιστίνης και μέλη της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.

Μαζί με τους δύο διακινητές εντοπίστηκε και συλληφθεί ένας Παλαιστίνιος, ο οποίος, όπως δείχνουν οι έρευνες, σχετίζεται με την ισλαμιστική οργάνωση.

Προέκυψε ότι επρόκειτο για έναν 31 ετών Παλαιστίνιο με ψευδώνυμο Aμπου Σανάμπ. Του είχε χορηγηθεί άσυλο το 2022 και έκτοτε είχε εγκατασταθεί στην Κω, δραστηριοποιούμενος ως διακινητής μεταναστών.

Τα παραπάνω προκύπτουν από έγγραφα και πληροφορίες στη διάρκεια έρευνας που διήρκεσε συνολικά 11 μήνες. Μόλις τη Δευτέρα, το Λιμενικό με ένα σχετικά λιτό δελτίο Τύπου ανακοίνωσε τη σύλληψη «29χρονου αλλοδαπού», δίχως να παραθέσει τις άγνωστες μέχρι σήμερα λεπτομέρειες της σκοτεινής υπόθεσης.

