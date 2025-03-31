Στην 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 9 Απριλίου 2025, από 00.01 ως 24.00, αποφάσισε να συμμετάσχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας (ΕΕΕΚΕ).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΕΚΕ, η οποία και καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην απεργία, κατά τη διάρκεια της θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:
- Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.
- Πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών και πρωθυπουργούς.
- Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.
- Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.
- Νοσοκομειακές πτήσεις.
- Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.
- Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.
Φωτ. αρχείου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.