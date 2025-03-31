Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία της ακτοπλοΐας την Τετάρτη 9 Απριλίου, καθώς η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία αποφάσισε την συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδικαλιστικού σωματείου των ναυτικών, η κινητοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες πλοίων, με έναρξη στις 00.01 τα ξημερώματα και λήξη στις 24.00 τα μεσάνυχτα, έχοντας ως καίρια αιτήματα την ακρίβεια, την στεγαστική κρίση, τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Η ΠΝΟ ζητά επίσης την άμεση υλοποίηση της τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων για τους δικαιούχους του επιδόματος ανεργίας από το ΓΕΝΕ (Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας), αλλά και την αύξησή του από 350 ευρώ, στο επίπεδο που χορηγείται το επίδομα ανεργίας στη στεριά.

Αύξηση των προστίμων που επιβάλλονται για την παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των Ναυτεργατών.

Πιστή τήρηση και απαρέγκλιτη εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει την ναυτεργασία τόσο για τις ώρες εργασίας και ανάπαυσης όσο και για τα διπλά πληρώματα και ειδικά στα Ε/Γ-Ο/Γ ταχύπλοα.

Άμεση λύση για τις μειωμένες οργανικές συνθέσεις του Ν. 4150/2013 και ειδικά τα Ε/Γ-Ο/Γ που δραστηριοποιούνται στην Αδριατική.

Όπως αναφέρει η ΠΝΟ, «στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον τότε υπουργό ΥΝΑΝΠ κ. Στυλιανίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες, είχε αναγνωριστεί το δίκαιο των αιτημάτων μας και είχε υπάρξει δέσμευση από πλευράς κυβέρνησης ότι θα δοθεί λύση, όχι γιατί είναι οικονομίστικα και συντεχνιακά αιτήματα, αλλά γιατί τα τρία από τα τέσσερα, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ασφάλεια στις θαλάσσιες μεταφορές και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

