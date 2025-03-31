Απολογισμό των δράσεων της Τροχαίας παρουσιάζει με ανάρτησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, επισημαίνοντας σε ανάρτησή του πως, η τροχαία αστυνόμευση αποτελεί εθνικό και έντονα κοινωνικό ζήτημα, όπως και βασική προτεραιότητα της Κυβέρνησης.

«Η οδική ασφάλεια και η βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την Κυβέρνηση και σε αυτή την πολιτική συμμετέχουμε πολλά Υπουργεία», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στην ανάρτησή του ο υπουργός και τονίζει πως, «τα ατυχήματα, οι τραυματισμοί από την επικίνδυνη οδήγηση ή την οδήγηση που αδιαφορεί για τη ζωή του ίδιου του οδηγού, αλλά και των συνανθρώπων μας είναι κυρίως ζητήματα κουλτούρας, σεβασμού των νόμων και πολιτισμού της καθημερινότητας».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη

«Καλημέρα σας,

Σήμερα θέλω να σας παρουσιάσω τον απολογισμό των δράσεων των υπηρεσιών της Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως υποστήριξα και κατά τις πρόσφατες παρεμβάσεις μου στο Κοινοβούλιο, η τροχαία αστυνόμευση είναι μέρος ενός γενικότερου ζητήματος, του κυκλοφοριακού, αλλά και ευρύτερα της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και δεν αποτελεί, προφανώς, ένα πρόβλημα της Αστυνομίας. Δεν αποτελεί ούτε καν ζήτημα ενός Υπουργείου ή θα έλεγα και μιας σειράς Υπουργείων. Αποτελεί εθνικό και έντονα κοινωνικό ζήτημα, δεδομένου ότι μόνο το 2024 είχαμε 654 νεκρούς συμπολίτες μας. Τα ατυχήματα, οι τραυματισμοί από την επικίνδυνη οδήγηση ή την οδήγηση που αδιαφορεί για τη ζωή του ίδιου του οδηγού, αλλά και των συνανθρώπων μας είναι κυρίως ζητήματα κουλτούρας, σεβασμού των νόμων και πολιτισμού της καθημερινότητας.

Η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη, η παράλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου, οι επικίνδυνες προσπεράσεις είναι ζητήματα που ξεκινούν από τον ίδιο μας τον εαυτό, την οικογένεια και το σχολείο. Είναι απαραίτητη λοιπόν μια κοινωνική κινητοποίηση για την υπεύθυνη οδήγηση γιατί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές είναι υψηλό και δυσβάσταχτο για μια χώρα, όπως η Ελλάδα, που αντιμετωπίζει και το πρόβλημα του δημογραφικού.

Σαφώς και η ενσυναίσθηση και υπευθυνότητα δεν υποκαθιστούν τον ρόλο της Πολιτείας και της Κυβέρνησης, ωστόσο η οδική ασφάλεια και η βιώσιμη κινητικότητα αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την Κυβέρνηση και σε αυτή την πολιτική συμμετέχουμε πολλά Υπουργεία. Οι βασικοί άξονες των αλλαγών είναι ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας που προετοίμασε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το νέο σύστημα σταθερών καμερών, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης των παραβάσεων, που θα αλλάξει ριζικά όλη τη διαδικασία και παρουσιάσαμε από κοινού με τους Υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών και μια σειρά άλλων δράσεων που υλοποιούν ή σχεδιάζουν τα συναρμόδια Υπουργεία.

Η Τροχαία αστυνόμευση είναι μέρος αυτής της αλυσίδας, γι’ αυτό τους τελευταίους 14 μήνες επενδύσαμε σημαντικά και συστηματικά για να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της:

Σημαντική ενίσχυση με περισσότερους από 300 αστυνομικούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη, στην οποία, μάλιστα, έχουμε και την πρόκληση της διαχείρισης του FlyOver.

Μεγαλύτερη εμπλοκή των ομάδων της Άμεσης Δράσης στην τροχαία αστυνόμευση.

Αξιοποίηση drones.

Συγκρότηση νέων δίκυκλων ομάδων άμεσης παρέμβασης.

Ενίσχυση των Ομάδων Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), που αποτελούν την αιχμή του δόρατος στους δρόμους.

Ψηφιοποίηση διαδικασιών (ηλεκτρονική κλήση και διαδικασία ενστάσεων).

Ειδικά περιφερειακά και τοπικά σχέδια με δείκτες επίδοσης.

Η επένδυση αυτή απέδωσε και με όρους δραστηριοποίησης και αποδοτικότητας. Το 2024 μπορεί να χαρακτηριστεί χρονιά καταλύτης, σε βάθος τουλάχιστον είκοσι ετών. Ενδεικτικά, 30,64% αύξηση των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν. Από 1.240.717 το 2023, σε 1.620.830 το 2024.

Η αποτελεσματικότητα σε Αττική και Θεσσαλονίκη, όπου υπάρχει και ο κυριότερος όγκος μεταφορικών μέσων, αλλά και η εντονότερη πίεση στο κυκλοφοριακό, είναι μεγαλύτερη. Αύξηση 52.96% στην Αττική, με 336.856 παραβάσεις και 63.74% στη Θεσσαλονίκη με 271.111 παραβάσεις.

Θέλω να σημειώσω πως, η αύξηση αποδοτικότητας των καθ’ ύλην αρμόδιων υπηρεσιών, Διευθύνσεις Τροχαίας Αττικής και Θεσσαλονίκης, ήταν πρωτόγνωρη, 73.41% και 68.85% αντίστοιχα.

Θα αναφέρω τον αριθμό των παραβάσεων σε ορισμένες από τις κρίσιμες κατηγορίες, που συνήθως προκαλούν και τα περισσότερα ατυχήματα για να καταλάβετε το μέγεθος του προβλήματος και γιατί είναι ανάγκη η υπεύθυνη οδήγηση να γίνει προτεραιότητα όλων μας.

Υπερβολική ταχύτητα: 338.419

Κίνηση σε αντίθετο ρεύμα: 15.078

Παραβίαση μέτρησης αλκοόλ: 32.452

Παραβίαση σηματοδότη: 18.612

Αντικανονικοί ελιγμοί: 11.247

Μη χρήση ζώνης ασφαλείας: 55.975

Απόσπαση προσοχής οδηγού: 4.933

Οδήγηση χωρίς δίπλωμα: 79.545

Μη χρήση κράνους: 91.289

Χρήση κινητού τηλεφώνου: 18.951

Οι υπηρεσίες της Τροχαίας, το 2024, εντόπισαν κάθε μέρα 927 οδηγούς που ανέπτυξαν υπερβολική ταχύτητα, 41 που οδηγούσαν στο αντίθετο ρεύμα, 89 που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πέραν του ορίου, 51 που παραβίασαν ερυθρό σηματοδότη, 31 που έκαναν αντικανονικούς ελιγμούς, 153 που δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας, 218 που οδηγούσαν χωρίς δίπλωμα, 250 που δεν φορούσαν κράνος και 52 που χρησιμοποιούσαν παράλληλα το κινητό τους.

Οι αριθμοί είναι συντριπτικοί για την κρισιμότητα του ζητήματος.

Θα συνεχίσουμε την ενίσχυση των υπηρεσιών Τροχαίας με προσωπικό, αλλά και μέσα. Κάθε παράβαση που βεβαιώνεται δεν είναι έσοδα για το κράτος, αλλά μια ευκαιρία σε έναν οδηγό να μην θέσει τον εαυτό του ή έναν συμπολίτη μας σε κίνδυνο.

Ωστόσο, όσο και αν ενισχυθούν οι υπηρεσίες της Τροχαίας, δεν μπορούμε να έχουμε έναν τροχονόμο σε κάθε δρόμο, όλο το 24ωρο. Τα όρια της δυνατότητας της παρέμβασης της Τροχαίας θα ενισχυθούν με τη χρήση της τεχνολογίας και κυρίως με το πλέγμα καμερών που έχει ως κύρια ευθύνη το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στόχος μας, να φτάσουμε στο σημείο που οι υπηρεσίες της Τροχαίας δεν θα χρειαστεί να βεβαιώνουν παραβάσεις γιατί θα έχουμε αλλάξει, ατομικά και συλλογικά, κουλτούρα. Μέχρι τότε, όμως, δεν υπάρχει καμία ανοχή στην ανεύθυνη και επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά, γιατί δεν θέλουμε να θρηνούμε συμπολίτες μας.

Πηγή: skai.gr

