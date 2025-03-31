ΆμΚΕ ΙΑΣΙΣ: «Μια Νέα Αρχή: Σπάμε τον Κύκλο της Εφηβικής Παραβατικότητας»

Η εφηβική παραβατικότητα, οι αιτίες και οι συνέπειες αυτής καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισης και πρόληψης απασχόλησαν τους ειδικούς σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε την Πέμπτη 20 Μαρτίου στο Μουσείο Μπενάκη από την ομάδα της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ με θέμα «Μια Νέα Αρχή: Σπάμε τον Κύκλο της Εφηβικής Παραβατικότητας».

Ο κ. Νίκος Μπαλτάς, Ιδρυτικό Μέλος & Γενικός Διευθυντής της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ μιλώντας για το θέμα τόνισε: «Η νεανική παραβατικότητα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και ως κοινωνία είμαστε μπροστά σε ένα σταυροδρόμι για το πως θα την αντιμετωπίσουμε. Ο ένας δρόμος είναι αυτός της τιμωρίας και ο άλλος της πρόληψης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το θέμα λοιπόν είναι να τιμωρήσουμε ή να χτίσουμε μια κοινότητα με ενεργούς πολίτες που θα εκπαιδεύσουν και θα βοηθήσουν;». Συμπληρώνοντας ότι αυτό είναι ουσιαστικά το έργο της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ η οποία προσφέρει μια σειρά από σημαντικές υπηρεσίες.

Το προσωπικό της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ απαρτίζεται από επαγγελματίες ποικίλων ειδικοτήτων από τον τομέα της Ψυχικής Υγείας καθώς και από βοηθητικό προσωπικό, οι οποίοι συγκροτούν τη Διεπιστημονική Ομάδα. Στις υπηρεσίες τους συμπεριλαμβάνονται η λειτουργία υπηρεσιών και μονάδων όπως Κέντρων Ημέρας, Κέντρο Ημέρας Αυτισμού, Κέντρο Ημέρας Υποστήριξης Εργαζομένων, Μονάδες Βραχείας Παραμονής, Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και άλλες δομές υποστήριξης.

Το νέο Κέντρο Ημέρας στην υποστήριξη εφήβων

Η κα Κατερίνα Τσούρα MD, MSc, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Επιστημονικά Υπεύθυνη Connect Thessalonki, Connect Family και Connect Ionian της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, εξηγώντας το έργο της ΙΑΣΙΣ επεσήμανε ότι οι στρατηγικές συνεργασίες που έχουν δημιουργηθεί αφορούν την αποτελεσματική διαχείριση της εφηβικής παραβατικότητας.

Το νέο Κέντρο Ημέρας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην υποστήριξη εφήβων που βρίσκονται σε κίνδυνο παραβατικών συμπεριφορών, προσφέροντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον, όπου οι νέοι θα μπορούν να συμμετέχουν σε εξειδικευμένα προγράμματα και δράσεις για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, την ενδυνάμωση και την επανένταξή τους στην κοινωνία.

Το Δίκτυο Connect Thessaloniki περιλαμβάνει το Connect Family για τη στήριξη της οικογένειας, το Connect Thessaloniki για τη στήριξη εφήβων & νέων, το IASIS at Work για τη στήριξη εργαζομένων και ανέργων, το Κέντρο Ενδυνάμωσης Γυναικών IASIS Hypatia, το Connect Inn που είναι ξενώνας φιλοξενίας εφήβων και το Connect Support ως Μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης ενηλίκων.

Ως επέκταση των υπηρεσιών του Κέντρου Ημέρας για τη στήριξη της Οικογένειας στη Θεσσαλονίκη, ήρθε μια νέα υπηρεσία με σκοπό να ενισχύσει εφήβους και νεαρούς ενήλικες μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου χώρου ασφαλούς έκφρασης και ενός δικτύου ολιστικής παρέμβασης και αντιμετώπισης, που περιλαμβάνει:

• Κινητή Μονάδα

• Κέντρο Νέων

• Μονάδα Βραχυχρόνιας Παραμονής

• Καινοτόμες Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η δράση υλοποιείται με τη χρηματοδότηση και υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Υγείας, αρμόδιο για θέματα ψυχικής υγείας κο Δημήτρη Βαρτζόπουλο σε συνεργασία με την ΕΠΑΨΥ – Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας καθώς και με την επιστημονική εποπτεία του Πάντειου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Γιατί τώρα

Σύμφωνα με την ειδικό η απουσία χώρων για να συναντιούνται δημιουργικά οι άνθρωποι μετά την πανδημία καθώς και η δύσκολη ή ακόμα και ανύπαρκτη επικοινωνία μέσα στις οικογένειες έχουν συμβάλει στην αύξηση περιστατικών οπαδικής βίας και βίας μεταξύ ανηλίκων.

Στις μονάδες της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ τα παιδιά και οι γονείς συμμετέχουν σε ομάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, σε δράσεις και εργαστήρια που προάγουν την ψυχική και σωματική υγεία, την ένταξη και τη δικτύωση στην κοινωνία.

Συμπληρώνοντας η κα Τσούρα ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός Application, το Connect Thessaloniki που θα αποτελέσει ένα ψηφιακό σύμμαχο υποστήριξης και ενίσχυσης της συμμετοχής των παιδιών και το αίσθημα κοινότητας. Τα παιδιά θα έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, βίντεο και εργαλεία αυτοβελτίωσης με άμεση πρόσβαση σε υποστήριξη και διασύνδεση με άλλους ειδικούς σε θέματα που απασχολούν.

Θα περιλαμβάνει:

• Ενημερωτικό feed για δράσεις και νέες ευκαιρίες εξερεύνησης της πόλης

• Challenges για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, περιβαλλοντικές αποστολές, παρεμβάσεις σε κρίσεις.

• Ψηφιακά ή φυσικά βραβεία από το σύστημα επιβράβευσης

Σύμφωνα με την ίδια η νέα Υπηρεσία της ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ εστιάζει τόσο στην ενδεδειγμένη πρόληψη όσο και στην επικεντρωμένη πρόληψη, ολιστικά και αποτελεσματικά.

Ποσοτική αύξηση της παραβατικότητας

Απογοητευτικά είναι τα στοιχεία της παραβατικότητας ανηλίκων καθώς όπως παρουσίασε ο Ψυχολόγος κ. Στέφανος Αλεβίζος, το 2023 φτάσαμε τις 10.776 περιστατικά ανήλικης παραβατικότητας ενώ, το 2024 καταγράφηκε αύξηση 46%.

Οι πιο συνήθεις παραβατικότητες όπως είπε, είναι η ομαδική βία, το bulling στα σχολεία, οι κλοπές και τέλος η σεξουαλική κακοποίηση.

Σύμφωνα με τον ίδιο λύση στο πρόβλημα θα μπορούσαν να δώσουν ο πολιτισμός και ο αθλητισμός. Κατευθύνσεις που πρέπει να στρέψουμε τα παιδιά για να βοηθήσουμε.



