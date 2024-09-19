Τουλάχιστον μισή ώρα φαίνεται ότι κράτησε το βασανιστήριο του 15χρονου μαθητή ο οποίος δεχόταν συνεχώς χτυπήματα από τους συνομηλίκους του στον Εύοσμο με αποτέλεσμα να καταλήξει στο νοσοκομείο.

Για τον άγριο ξυλοδαρμό, που συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης και μέρος του οποίου βιντεοσκοπήθηκε, συνελήφθησαν οι έξι φερόμενοι ως θύτες και εναντίον τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και παράβασης νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων. Στη συνέχεια όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες της Voria.gr, δύο από αυτούς ήταν συμμαθητές του θύματος και έχουν ήδη αλλάξει σχολικό περιβάλλον. Οι υπόλοιποι τρεις θύτες φοιτούν σε άλλο σχολείο της περιοχής.

Οι έξι παρέσυραν τον άτυχο 15χρονο σε άλλο σημείο, εκτός σχολείου, διαπληκτίστηκαν μαζί του και λίγο αργότερα ξεκίνησαν να τον χτυπούν. Αμέσως μετά το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου του χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε, με την υγεία του να μη διατρέχει κίνδυνο.

«Επιληφθήκαμε αμέσως τους συμβάντος. Στείλαμε γρήγορα ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς στο σχολείο και ενεργοποιήσαμε την 4μελή ομάδα διαχείρισης βίας», είπε στη Voria.gr ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης.

Όσο για τους δύο συμμαθητές του 15χρονου, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι «από σήμερα φοιτούν σε άλλο σχολείο».

Πηγή: skai.gr

