Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατέστρεψαν νωρίτερα τη Δευτέρα (8/6) συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος και μάλιστα προχώρησαν στην πρώτη έγχρωμη καταγραφή της συγκεκριμένης επιθέσεις στο έδαφος του Ιράν.

תיעוד ראשון בצבע מהתקיפות באיראן: צה"ל השמיד לפני זמן קצר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני



חיל האוויר השלים לפני זמן קצר מטס תקיפה לעבר מערכות הגנה אוויריות של משטר הטרור האיראני במערב ובמרכז איראן.



צה"ל מפרסם כעת תיעוד בצבע מהשמדת אחת מהמערכות, בה אוחסנו טילים… pic.twitter.com/NVesj23CM8 June 8, 2026

Η Πολεμική Αεροπορία της χώρας ήταν αυτή που οργάνωσε και εκτέλεσε την επιδρομή εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν έγχρωμο οπτικό υλικό από την καταστροφή ενός από τα συστήματα, στο οποίο ήταν αποθηκευμένοι πύραυλοι που προορίζονταν για την προσβολή αεροσκαφών. Μετά την επίθεση, εντοπίστηκαν δευτερογενείς εκρήξεις, οι οποίες υποδεικνύουν την παρουσία των πυραύλων στον εκτοξευτή.

Πηγή: skai.gr

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