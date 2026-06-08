Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έγχρωμη καταγραφή της επίθεσης του Ισραήλ σε αντιαεροπορικά συστήματα του Ιράν - Δείτε βίντεο

Η Πολεμική Αεροπορία ήταν αυτή που οργάνωσε και εκτέλεσε την επιδρομή εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Έκρηξη στο Ιράν

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) κατέστρεψαν νωρίτερα τη Δευτέρα (8/6) συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος και μάλιστα προχώρησαν στην πρώτη έγχρωμη καταγραφή της συγκεκριμένης επιθέσεις στο έδαφος του Ιράν.

Η Πολεμική Αεροπορία της χώρας ήταν αυτή που οργάνωσε και εκτέλεσε την επιδρομή εναντίον συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας του ιρανικού καθεστώτος στη δυτική και κεντρική περιοχή του Ιράν.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν έγχρωμο οπτικό υλικό από την καταστροφή ενός από τα συστήματα, στο οποίο ήταν αποθηκευμένοι πύραυλοι που προορίζονταν για την προσβολή αεροσκαφών. Μετά την επίθεση, εντοπίστηκαν δευτερογενείς εκρήξεις, οι οποίες υποδεικνύουν την παρουσία των πυραύλων στον εκτοξευτή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: IDF Ιράν αντιαεροπορική άμυνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark

Απόρρητο